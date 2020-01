Journée de solidarité avec le peuple libyen : L’Algérie saluée pour son action diplomatique

L’association Machaâl Echahid, en coordination avec le Conseil consultatif de l’Union du Maghreb arabe (UMA), a organisé, hier au siège de cette instance, une journée de solidarité avec le peuple libyen, en présence de personnalités historiques, de parlementaires et de représentants de la société civile.

Le secrétaire général du Conseil consultatif de l’UMA, Saïd Mokadem, a affirmé que le peuple libyen connaît une situation tellement difficile qu’elle exige de tous d’être à ses côtés.

Revenant sur la densité des relations algéro-libyennes, M. Mokadem a indiqué que ces dernières sont profondes. «Le sang de ces deux peuples a été mêlé lors de la bataille d’Issine en 1958. De plus, le territoire libyen a servi de base arrière lors de la guerre de Libération nationale », a-t-il mentionné, avant d’ajouter que l’Algérie partage la souffrance du peuple libyen et appelle ce dernier à trouver une issue politique garantissant la sécurité, la stabilité et l’intégrité de cette nation, loin de toutes formes d’ingérence étrangère qui est, poursuit-il, «un danger pour la sécurité de l’ensemble des pays de la région».

Le secrétaire général dira que l’Algérie, riche de son expérience, reconnue mondialement dans le règlement des conflits, a, par la voix du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, déployé des efforts à même de permettre d’assurer une solution politique et pacifique de sortie de crise évitant, ainsi, que davantage de sang ne soit coulé.

« Nulle sortie de crise hormis celle passant par un large consensus national, fruit d’un dialogue responsable entre les enfants de la Libye avec le soutien de toutes les bonnes volontés » n’est possible, a-t-il souligné.

L’orateur, qui soutient qu’il ne faut pas se contenter du cessez-le-feu en Libye a, par ailleurs, souligné l’importance de pérenniser la paix dans cette région, à travers la signature d’un accord sur une solution globale à la crise. Cet accord devrait, précise-t-il, assurer au peuple libyen la paix, la stabilité et l’intégrité territoriale. « Il est souhaitable que l’effort puisse être couronné d’une constitution consensuelle donnant, ainsi, naissance à une nouvelle République rassemblant l’ensemble des libyens », a-t-il conclu. De son côté, le chargé d’affaires de l’ambassade de Libye, Mohamed Abdellah El Djoudaidi, a mis en évidence le fait que les relations algéro-libyennes sont exemplaires et historiques et a salué l’ensemble des acteurs qui ont contribué à promouvoir la paix en Libye.

« Nous saluons l’Algérie, gouvernement et peuple, qui a pesé de tout son poids pour éviter le pire. Trop de sang à coulé pour les intérêts des autres», a-t-il rappelé.

Pour sa part, le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Bouzid Lazhari, a déclaré que l’Algérie et la Libye sont deux pays frères liés par la langue, la religion et l’histoire. Lazhari a rappelé que le peuple libyen a apporté un soutien lors de la révolution de Novembre 1954.

« Il est de notre devoir d’être aux côtés de ce pays. Il faut le dire, haut et fort, l’Algérie défend la souveraineté, la sécurité et la stabilité des pays frères », a-t-il insisté. Il révèle que beaucoup de Libyens lui confient régulièrement que le seul pays qui défend leurs intérêts sans attendre une quelconque contrepartie est l’Algérie.

Des députés, des universitaires et le fils de Mohamed-Tahar Aït Aldjet ont exprimé leur solidarité inconditionnelle à ce peuple en proie à une inquiétante situation humanitaire et sécuritaire et ont condamné toutes formes d’ingérence étrangère.

Il convient de signaler qu’à la fin de cette rencontre, une commission de fraternité pour la solidarité avec le peuple libyen a été créée et aura à sa tête Mohamed-Tahar Abdesslam.

Sami Kaidi