M. Chiali à l’aéroport d'Alger : Instructions pour la prise en charge optimale des passagers

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a instruit les différents services de l'aéroport d'Alger Houari-Boumediène de veiller à offrir aux passagers un bon accueil et une prise en charge optimale.

Lors d'une visite inopinée à l'aéroport, où il s'est enquis des mesures prises pour faciliter le déplacement des passagers, le ministre a insisté sur l'impératif d'assurer la fluidité nécessaire et de faciliter le transport des bagages pour améliorer la performance. M. Chiali s'est entretenu avec des passagers sur leurs conditions de voyage et le niveau des services offerts.