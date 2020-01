M. Mustapha Zebdi, président de l’association de protection des consommateurs, au Forum d’El Moudjahid : «50 dossiers urgents sur lesquels il faut intervenir immédiatement»

Nouveau gouvernement, nouvelle feuille de route, nouvelles attentes et espérances des citoyens. Le président de l’Association de protection des consommateurs, Mustapha Zebdi, a résumé ces attentes en 50 dossiers d’urgence touchant tous les secteurs de consommation.

Invité hier a notre forum, le président de l’APOCE a interpellé les membres de la nouvelle équipe gouvernementale, tous les ministères confondus, sur des impératifs qui nécessitent une attention et des actions immédiate «si l’on veut regagner la confiance du consommateur et des citoyens».

De la cherté de la vie, l’érosion du pouvoir d’achat, la santé, l’éducation, les transports, l’agriculture, les services allant jusqu'à la bureaucratie et la lutte contre la corruption, M. Zebdi, dénonce, alerte et interpelle pour la mise en place d’un véritable plan d’action de la part du nouveau gouvernement pour prendre en charge les principales préoccupations et les différentes attentes des citoyens, en insistant plus particulièrement sur l'urgence du volet social. «Il faut s'engager dans une vaste entreprise de transformations radicales dans tous les domaines de la vie politique, sociale, culturelle et économique du pays. Qu'il s'agisse de la prise en charge des préoccupations des citoyens, le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs, sociaux et économiques» dira notre invité qui estime que le nouveau gouvernement a devant lui «tout un périmètre de retard à rattraper, beaucoup de mesures pertinentes à prendre pour satisfaire les préoccupations élémentaires de la société».



«La révision des subventions, la levée des injustices administratives, la régulation des marchés… le commerce.»



Tout en saluant l’initiative du nouveau ministre du Commerce qui a reçu les représentants de l’APOCE trois jours après son installation, notre invité affirme que le plus grand chantier en réponse aux 50 dossiers d’urgence préconisés par son organisation, est celui du commerce qui fait face à d’énormes anomalies qu’il faut corriger. Ouvrir le débat avec les partenaires sociaux qui fait toujours défaut est la première mesure que doit prendre le nouveau ministre du Commerce estime le président de l’APOC. «La révision des subventions qui ne profite nullement a ceux qui en ont veritable besoin doit intervenir le plus rapidement possible» affirme notre invité qui considère que non seulement ces subventions nuisent au Trésor public mais enrichissent encore plus ceux qui n’en n’ont nullement besoin. «Il faut aller à des subventions ciblées qui n’iront qu’aux personnes nécessiteuses».

Le président de l’APOCE appelle, par ailleurs, a la mise en place d’une commission qui se penchera sur la levée des injustices administratives pour permettre la réception des doléances des citoyens de manière régulière et efficace. M. Zebdi préconise l’installation d’une autre commission de lutte contre la corruption et le gaspillage des deniers publics «qui sévissent toujours» de l’avis de l’invité du forum. Le président de l’APOCE propose également en matière de régulation du marché de limiter la marge de bénéfice et sortir du mécanisme de régulation qui consistait au plafonnement des prix car cela n’a été d’aucune utilité. «Il faudrait établir une liste des produits essentiels et passer au plafonnement de la marge bénéficiaire c’est une mesure exceptionnelle et il faut avoir l’audace de la prendre» dira M. Zebdi.



«Il faut revoir la composante et les prérogatives du Conseil national de la concurrence.»



L’invité du forum juge aussi urgent de revoir la composante et les prérogatives du Conseil national de la concurrence et ouvrir une enquête sur tous les dossiers traités par cette instance. Activer le contrôle populaire est une autre proposition de l’APOCE de «permettre aux citoyens et aux spécialités tels que les vétérinaires d’établir des rapports de contrôle puisque les services de control n’arrive pas à assurer leurs missions pourquoi pas ?» s’interroge M. Zebdi. Ce dernier revient aussi sur l’importation des véhicules de moins de trois ans et dénonce l’opacité dans laquelle est traité ce dossier. Le commerce électronique est un autre dossier sur lequel une intervention est plus qu’impérative vu le danger que ça représente pour le citoyen. «Les arnaques sur la toile sont légion et cela va jusqu'à la mise en danger de la santé des consommateurs puisque des médicaments sont vendus sans aucun contrôle». Pour ce qui est du secteur de l’agriculture, notre invité appelle à sauver et à accompagner les jeunes agriculteurs en adaptant notre production aux normes internationales est renforcer le travail des fonds de régulation qui sont absents du terrain.

Le secteur des Transports a été abordé par M. Laousser Sofiane chargé de communication de l’APOCE aborde la question des services de contrôle qui n’assument pas leur travail de manière efficace puisque ils laissent des bus de transport de voyageurs totalement délabrés sur le circuit mettant en danger la vie des citoyens. Il appelle à la mise en place de la police des transports pour remédier a l’anarchie qui règne dans ce secteur.

Le chargé des relations publiques a l’APOCE, Djamel Touati soulève quant à lui le manque d’encadrement et de structuration du travail associatif et la relation navrante de la relation entre l’administration et les associations «Ces atermoiements de l’administration a poussé l’APOCE à installer une nouvelle association APOCE Bis baptisée «Force» pour pouvoir intervenir et se rapprocher de différents secteurs dont les portes étaient fermées a l’association de protection des consommateurs invités a n’intervenir que pour des requêtes intéressant le consommateur» expliquera M. Touati. Pour conclure le président de l’APOCE, M. Zebdi assure que son organisation est destinataire quotidiennement de centaines de plaintes émanant de citoyens qui n’arrivent pas a se rapprocher de l’administration, notre rôle est de faire entendre leurs voix mais pour cela beaucoup de choses doivent changer.

Farida Larbi