Algérie - UE : Le contrôle phytosanitaire des végétaux sur orbite

Une délégation de l’Union européenne (UE) séjourne, depuis dimanche à Annaba, dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association. Devant poursuivre sa mission jusqu’au jeudi 16 janvier, après s’être rendue dans trois autres wilaya, Alger, Oran et Biskra, la délégation de l’UE est présente au titre du projet de jumelage intitulé «Appui à la mise en place d’une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques».

Il s’agira, pour la délégation de l’UE, de voir comment procéder au renforcement des capacités techniques de contrôle phytosanitaire et phytotechnique en vue de permettre de donner un contenu concret à la nouvelle stratégie adoptée par l’Algérie visant, notamment la diversification et le développement des filières agroalimentaires dédiées à l’exportation. En d’autres termes, l’objectif de ce séjour de la délégation de l’UE est d’améliorer et de renforcer les systèmes de contrôle des végétaux et produits végétaux, afin de faciliter le commerce de ces produits et leur exportation vers l’UE, ainsi que les autres pays du monde.

Ce projet de jumelage, qui a démarré en mai 2019 pour une durée de 24 mois, vise également à mettre en place une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques dans la perspective de renforcer les capacités de contrôle des services phytosanitaires afin de les rapprocher des standards internationaux et leur mise sous assurance selon la norme NA ISO/CEI 17020. Le budget consacré à de ce projet de jumelage s’élève à 1.290.000 euros, avec la présence de 30 experts mobilisés, 390 journées d’expertise technique pour les 31 activités prévues, dont 4 visites d’études en France et en Italie. Il convient de signaler que la délégation de l’UE a eu des rencontres avec les cadres et les techniciens de la Direction des services agricoles (DSA), et à leur tête le directeur M. Seghir Boukhatem. Elle a visité également l’inspection de la protection des végétaux, implantée à l’avant-port.

B. Guetmi