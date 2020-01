Zones humides de Chlef : recensement des oiseaux migrateurs

La Conservation des forêts de Chlef a entamé, mardi dernier, le recensement des oiseaux d’eau migrateurs à travers les zones humides de la wilaya, a-t-on appris auprès de la structure.

«Il s’agit du recensement annuel des oiseaux d’eau migrateurs, à travers les zones humides de la wilaya, lancé par les équipes conjointes de la Conservation des forêts, des centres cynégétiques de Réghaïa et Zeralda( Alger) et de la Fédération des chasseurs de la wilaya», a indiqué, à l’APS, le chargé de la communication à la Conservation locale des forêts, Mohamed Boughalia.

«L’opération s’étalera sur deux jours», a-t-il ajouté. La première journée (mardi) concerne les zones humides de la partie-sud de Chlef, représentées par le barrage Sid Yakoub, dans la commune d’Ouled Ben Abdelkader(18 km à l’Ouest de Chlef), le barrage de Oued fodda (20 km à l’Est) et la zone humide de Beni Rached (35 km à l’Est), a-t-il précisé. La journée d’hier (mercredi) englobera, quant à elle, les zones humides du nord de la wilaya, parcourant son littoral. A savoir l’Oued Allala à Ténés (56 km au nord), Oued Taghzoult, une zone humide au lieu dit «Kaloul» dans la commune d’Abou Lhassane (52 km au nord) et Hadjeret Nadji, à El Marsa( 86 km au Nord-ouest). Toujours selon le responsable, ce «recensement annuel concerne les oiseaux d’eau migrateurs, dont le périple hivernal est entamé, entre le 10 janvier et le 15 février de chaque année, à partir de l’Asie, via le continent européen jusqu’en Afrique, en passant par l’Algérie». «Cette opération de recensement est d’une importance avérée, notamment en terme d’estimation des tailles des populations hivernantes, et leur répartition, outre la découverte d’éventuelles nouvelles espèces migratrices», a observé M. Boughalia. Il a signalé que des «rapports seront élaborés à ce sujet, avant leur envoi à la direction générale des forêts, laquelle les transmettra, à son tour, au Wetlands International, une organisation mondiale qui s’occupe annuellement du comptage des oiseaux d'eau hivernant au niveau des zones humides de la planète», a-t-il expliqué. Selon le recensement de 2019, les différentes zones humides de la wilaya de Chlef ont accueilli 336 oiseaux hivernants, relevant de 15 espèces, dont le canard colvert, la foulque macroule, le grèbe castagneux (ou merle d’eau), le héron, la mouette et la poule d’eau.

De nombreuses associations actives du domaine de la chasse notamment, ont pris part à cette opération visant le dénombrement des espèces d’oiseaux migrantes, tout en participant à la sensibilisation sur l’impératif de leur préservation et de la réalisation d’études à leur sujet.