Mascara : Sensibilisation des conducteurs de bus

Poursuivant leurs activités de sensibilisation en matière de sécurité routière au profit des différentes franges d’usagers de la route, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont lancé, à l’instar des autres services de la Sûreté Nationale, en milieu de semaine, une campagne de sensibilisation à travers tout le secteur de compétence, y compris les Sûretés de dairates. Cette campagne est destinée aux conducteurs de transport de voyageurs. En effet, des cadres et gradés relevant du service de wilaya de sécurité publique ont prodigué des conseils routiers au profit des conducteurs de bus, au niveau de la gare routière de la ville de Mascara.

Les éléments de la police ont procédé à la distribution de dépliants portant sur les dangers de l’infraction aux règles du code de la route, notamment les excès de vitesse, les dépassements dangereux, en se conformant au nombre défini de passagers dans le souci d’assurer leur sécurité, ainsi que l’importance du contrôle technique des bus et l’entretien périodique, tel que le contrôle du dispositif de freinage et des roues et de l’état du moteur, en vue d’éviter tout défaut soudain pouvant conduire à un accident. Les conducteurs ont aussi été sensibilisé sur l’importance du temps de repos notamment pour les longues distances afin d’éviter la fatigue qui influe négativement sur la conduite saine. En outre, les conducteurs ont été sensibilisés sur d’autres infractions susceptibles de mettre en danger leurs vies et celles d’autrui.



Saisie de produits prohibés



Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la Sûreté de Daira de Tighennif à Mascara ont réussi à neutraliser un trafiquant de stupéfiants et de substances psychotropes âgé de 26 ans, avec la saisie d’une quantité de 22,3 grammes de kif traité et de 05 capsules de Lyrica, ainsi qu’une somme d’argent de cette activité illicite, et ce suite à une descente effectuée dans les quartiers de la ville de Tighennif après exploitation de renseignements. Ce dernier a alors été placé sous surveillance avant d’être arrêté à bord de son véhicule, en flagrant délit de détention d’une quantité de 22,3 grammes de kif traité et d’une somme d’argent. Dans le véhicule, les policiers ont mis la main sur 05 plaquettes contenant 50 capsules de Lyrica. Le mis en cause a été conduit au siège de la Sûreté de daira où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été placé en détention.



A. Ghomchi