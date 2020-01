«Amenzou n’Tefsout» : la fête du printemps

Il faut retenir que le calendrier agraire amazigh, qui dans notre pays est une référence non négligeable durant les cycles de végétation et pour tous les travaux agricoles, est scindé en deux grandes périodes : semailles et labours -automne et hiver- ; moissons et récoltes -printemps et été. C’est ainsi que l’avènement du printemps à Ath Ouaghlis (Chemini), pour ne citer que cette région en Kabylie, est marqué par la préparation d’un mets appelé «seksou uderys», fait à base de couscous et de racines de faux fenouil. Le 28 février du calendrier grégorien équivalant au 14 mars du calendrier amazigh, c’est donc l’arrivée du printemps pour les populations kabyles. La nature qui opère sa mue durant cette période printanière ne passe pas inaperçue chez les habitants. Les Ath Ouaghlis, à l’instar des autres tribus de la région, marquent alors l’avènement par la préparation de ce mets emblématique appelé «seksou uderys», fait à base de couscous et des racines du faux fenouil, de son nom scientifique «thapsia gargnaica», que l’on appelle en kabyle «aderys». Cette fameuse plante est à cueillir avec précaution car le contact de certaines parties du corps avec ses racines peut causer des démangeaisons et boursouflures qui iront crescendo. Quand au plat traditionnel consistant, qui est souvent accompagné d’œufs durs, de légumes secs, il est communément appelé «imensi n’tesuft». Les femmes s’affairent à le relever de leur savoir-faire en ajoutant du sucre ou du miel, le souci majeur étant que toute la famille -et éventuellement les invités- puisse(nt) se régaler.

K. B.