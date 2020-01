Célébrations : des coutumes intemporelles

Si l’on devait répertorier le nombre d’us et coutumes observés dans notre pays en dehors des calendriers universel et religieux, on s’apercevrait que nombre d’entre eux, que l’on croyait tombés dans l’oubli, tels «Ansara», «Ennissan» ou «Amenzou n’Tefsout» (lire ci-dessous), semblent depuis peu avoir repris leur droit de célébration annuelle.

Sacrifiés sur l’autel d’une «amnésie» doublée d’une urbanisation «bétonnante», pour ne pas dire fulgurante depuis 1962, et même avant cette date, ils se sont en quelque sorte «réfugiés» dans la tradition orale pour resurgir à nouveau en ce début du troisième millénaire, non sans pourtant avoir frôlé la disparition pure et simple de notre patrimoine immatériel. Histoire, en définitive, de signifier qu’en dépit des vicissitudes de l’histoire, la mémoire collective des peuples -dont le notre- ne s’efface pas d’un simple coup d’épée face à l’adversité, ; bien au contraire elle ne fait que s’enfouir, pour prendre du répit, dans les tréfonds de sa pérenne résilience. C’est pourquoi aujourd’hui, chez nous autres Algériens, la persistance actuelle de ces us et coutumes a de quoi étonner le commun des mortels.

Comment, en effet, imaginer qu’en dépit de siècles d’interdits de tous ordres et d’anathèmes, ces us et coutumes ont-ils pu survivre pour parvenir jusqu’à nous ? Est-ce parce que leur célébration a jusque-là relevé bien plus du rituel sacré, drapé dans le voile du secret, que de l’attitude festive ostentatoire, quand bien même cette dernière a entre temps eu à subir de nombreux changements d’ordre sociétal ?

Toute la double interrogation est là : énigmatique et taraudante tant les non-dits -qui ont jusque-là jalonné le discours officiel- ont à ce jour commis les ravages que l’on sait, dus à la méconnaissance coupable de nos véritables repères identitaires.

Cela dit, on ne peut, en revanche, ne pas avoir observé, voire stigmatisé, la façon, ou pour ainsi dire la copie «écornée» d’anciennes célébrations pratiquement toutes liées au calendrier agraire de nos ancêtres- transformées «mutadis mutandis» en ces fêtes dont le caractère originel s’est effiloché au cours des siècles pour se présenter de nos jours en festivités d’apparat ou de manifestations faussement culturelles.

Kamel Bouslama