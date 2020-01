Grand angle : Consolider l’Etat

Le Sommet de Pau, organisé lundi dernier à l’initiative du président français, Emmanuel Macron, avait pour objectif initial de clarifier la position des cinq présidents des pays du Sahel (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad ) sur les accusations d’ingérence et de visées néocolonialistes, portées par les populations de ces pays. Paris avait en effet fait état d’un certain agacement face à la campagne menée contre la France, la sommant de quitter ces pays. Mais la décision prise à l’issue de ce sommet de renforcer la coopération militaire entre la France et le G5 Sahel donne à penser que la question de l’ingérence française ne pose pas problème. Les cinq présidents ont sans nul doute parlé d’une même voix pour exprimer leur gratitude à la France quant à son soutien dans la lutte menée contre les groupes terroristes. Pour preuve, selon des experts, le Sommet de Pau a permis de resserrer les rangs. En fait, il ne pouvait en être autrement tant les cinq pays sus-mentionnés ont besoin de cette aide française pour faire face à un rapport de force militaire de plus en plus défavorable. En effet, il n’est un secret pour personne que les forces armées de ces pays sont dans l’incapacité de sécuriser leurs pays et leurs frontières face aux attaques récurrentes des groupes terroristes qui sont implantés dans la sous-région. Pour Jean-Hervé Jézéquel, directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group (ICG)«la nouveauté (du Sommet de Pau) c'est la reconnaissance que la situation n'est pas bonne et que la stratégie suivie jusqu'à présent ne fonctionne pas bien». C’est pourquoi aussi le président Macron a évoqué une «attitude d'engagement beaucoup plus forte». Mais il reste aussi, et cela a été souligné par nombre de spécialistes de questions sécuritaires, que l’éradication du terrorisme en Afrique ne relève pas seulement du volet militaire. Sans cela il aurait été vaincu depuis longtemps au regard des moyens mis sur le terrain, à titre d’exemple par les forces françaises. Pour Marc-Antoine Pérouse de Montclos, de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) «la solution est politique et non militaire» et selon lui «elle viendra des Africains et non de l'Elysée». D’où la nécessité pour les pays africains en lutte contre le fléau terroriste de faire en sorte que la présence de l’Etat soit effective sur l’ensemble du territoire. Le recrutement de nouveaux combattants par les groupes terroristes n’est-il pas facilité par le sentiment d’abandon ressenti par les populations locales notamment dans les zones marginalisées ? C’est dire que quels que soient les moyens militaires mis en œuvre, ils s’avèreront toujours insuffisants tant que ces Etats n’auront pas assuré leur retour sur le terrain .

Nadia K.