Egypte : L’état d’urgence prolongé de trois mois

La Chambre des représentants égyptienne a approuvé, lors d'une séance plénière mardi, la décision du président Abdel Fattah al-Sissi de prolonger l'état d'urgence dans tout le pays pour une période supplémentaire de trois mois, à compter du lundi 27 janvier, rapportent des médias. L'Egypte avait décrété un état d'urgence de trois mois pour la première fois en avril 2017, après deux attentats meurtriers contre deux églises coptes qui ont fait 44 morts. Il s'agit de la onzième prolongation de l'état d'urgence en vigueur en

Egypte depuis avril 2017. En application de cette mesure, les autorités disposent du droit de contrôler les médias et d'élargir les prérogatives de l'armée et des forces de l'ordre. Elles peuvent recourir aux tribunaux exceptionnels et aux couvre-feux pour limiter les déplacements des citoyens.