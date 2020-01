Soudan : Le HCR lance un appel de fonds

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a réclamé davantage de soutien de la part de la communauté internationale en faveur des réfugiés et des communautés hôtes au Soudan. Cet appel de fonds de 477 millions de dollars vise à venir en aide à plus de 900.000 réfugiés et à près de 250.000 hôtes soudanais au cours de l'année à venir. Le Plan d'intervention en faveur des réfugiés soudanais, lancé à Khartoum mardi, prévoit des activités humanitaires du HCR avec plus d'une trentaine de partenaires. "Cet appel intervient au moment où le pays traverse une transition politique historique et a besoin de la solidarité internationale pour parvenir à la paix et à la stabilité", a déclaré, mardi, à Genève, Babar Baloch, porte-parole du HCR. Le Soudan a une longue tradition d'accueil de réfugiés et de demandeurs d'asile mais il lutte également contre son propre déplacement interne, tout en étant confronté à une crise économique. Parmi les réfugiés accueillis au Soudan, la majorité sont des Sud-Soudanais, avec quelque 840.000 personnes. Des ressources sont également nécessaires pour d'autres réfugiés originaires de neuf pays. Dans l'intervalle, le Soudan continue également d'accueillir de nouveaux réfugiés. Au Darfour, un afflux continu de réfugiés centrafricains dans des régions reculées des Etats du sud et du centre du Darfour a fait passer en trois mois le nombre de réfugiés d'environ 5.000 à près de 17.000 depuis septembre 2019.