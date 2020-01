Conférence internationale sur la Libye dimanche Prochain à Berlin : relancer le dialogue interlibyen

Le gouvernement allemand a annoncé, mardi dernier, la tenue, dimanche prochain, d'une conférence internationale sur la Libye sous l'égide de l'ONU, pour soutenir «les efforts de réconciliation à l'intérieur de la Libye», pays en proie à un conflit depuis 2011.

Cette rencontre, qui se déroulera à la chancellerie allemande, verra la participation de plusieurs pays dont l'Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis, la Chine ou encore l'Italie et la France, selon la même source. Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi dernier dans la soirée un appel téléphonique de la chancelière allemande Angela Merkel qui l'a invité à prendre part à la conférence sur la Libye et le Président a accepté cette invitation, indique un communiqué de la Présidence de la République. La conférence de Berlin intervient alors qu'un cessez-le-feu est déjà en vigueur en Libye depuis dimanche dernier. Et lundi, les protagonistes de la crise libyenne, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar, s'étaient déplacés à Moscou pour des négociations sur la crise dans leur pays. Des progrès ont été enregistrés dans les pourparlers à Moscou destinés à signer un projet de document relatif au cessez-le-feu déjà en vigueur en Libye, dans lequel l'Algérie à jouer un rôle central. «Un certain progrès a été obtenu», s'est félicité le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse à l'issue de négociations. Le projet d'accord appelle les deux parties à arrêter les hostilités et à la formation d'un comité militaire pour établir un lien de communication entre les deux belligérants. Le texte appelle aussi à des mesures réciproques des deux parties pour assurer la stabilité dans Tripoli et les autres villes libyennes.



«Assurer le minimum de consensus international.»



Hier, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a déclaré sur Radio France Internationale espérer un «minimum de consensus international» à la conférence de Berlin. «J'espère qu'en ce début d'année 2020 on est rentré dans une nouvelle logique où la conférence de Berlin devrait pouvoir assurer le minimum de consensus international sur la voie à suivre», a-t-il déclaré. Ghassan Salamé a appelé de ses vœux un «encouragement plus ou moins sincère mais un encouragement quand même des puissances extérieures impliquées en Libye» pour que le processus de paix avance. «Est-ce que les Etats impliqués en Libye sont dans la duplicité ? Absolument, c'est certain mais qui est dupe de cela?» s'est-il interrogé en pointant les violations de l'embargo de l'ONU sur les livraisons d'armes à la Libye par une «douzaine d'Etats» en 2019.

La Réunion de Berlin s'inscrit dans le cadre du processus engagé par l'ONU pour parvenir à une «Libye souveraine» et pour soutenir «les efforts de réconciliation à l'intérieur de la Libye» même, a indiqué le gouvernement allemand dans un communiqué. Elle aura notamment pour objectif d'aider la Libye à «régler ses problèmes sans influences étrangères» et à «réduire les interventions extérieures», d'après une source proche des discussions.

Borell appelle à dépasser les divisions



Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé mardi dernier «l'engagement militaire» de la Russie et de la Turquie dans le conflit en Libye. «Les choses nous échappent en Libye», a-t-il déploré lors d'un débat très tardif au Parlement européen à Strasbourg. «Nous disons qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit. Mais ce slogan, nous l'avons dit pour la guerre syrienne. Et à quoi avons-nous assisté en Syrie? A une solution militaire. La même situation risque de se reproduire en Libye», a-t-il averti.

«La Turquie et la Russie ont changé l'équilibre dans la partie orientale de la Méditerranée», a-t-il insisté, ajoutant : «Nous ne pouvons pas accepter que la même situation se reproduise en Libye». Le chef de la diplomatie européenne espère qu'une solution pourra être trouvée lors de la conférence internationale de Berlin. «Peut-être aurons-nous de bonnes nouvelles, mais peut-être pas», a-t-il conclu.