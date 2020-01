Mostaganem : Découverte d’une sépulture et d’objets en poterie

Une sépulture et des pièces de poterie datant d'époques historiques anciennes ont été découvertes dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris hier de la Direction de wilaya de la culture. Le chef de service du patrimoine culturel à la direction, Laid Bouazza, a indiqué à l’APS qu'un tombeau antique a été récemment découvert dans la région de Sidi Djebbour au bassin d’Oued Kramis (6 km au nord-est de la commune d’Achaacha à l’est de la wilaya), de même que d'autres objets archéologiques.

Le site découvert au plateau surplombant l’oued n’est pas très loin du tombeau du saint-patron Sidi Djebbour. Il comprend un sarcophage en pierres sculptées et composé d'un tombeau et d'un couvercle qui remonte à l'époque romaine, selon la méthode de l'enterrement, a-t-il précisé.

L'enquête archéologique sur le site a permis de retrouver un ensemble de pièces de poterie éparses, dont les examens préliminaires renvoient à l'époque romaine et peu d'entre elles à la civilisation musulmane, a-t-il fait savoir.

M. Bouazza a souligné que le site était une sépulture dont une grande partie a été emportée par les torrents et les eaux d’Oued Kramis dans les dernières périodes et a une relation avec les stations archéologiques situées le long de ce oued, surtout qu’il se situe non loin de la grotte qui remonte à l'époque romaine découverte à Nekmaria en fin 2017. L’étude approfondie de ce site archéologique et le rapport définitif qui sera élaborée par une équipe de spécialistes et de chercheurs en patrimoine culturel antique détermineront avec détails cette découverte importante et sa relation avec les zones côtières, selon la même source.