CS Constantine : Les Libyens Herich et Orfi en renfort

Les internationaux libyens, Zakaria Herich et Abdallah Orfi, évoluant respectivement à l’US Tanger et au Raja de Casablanca (Maroc) en qualité d’attaquant et de milieu offensif, devront renforcer l’effectif du CS Constantine, qui a déjà enregistré le retour du gardien de but, Rahmani. Les deux joueurs sont arrivés mardi à Tunis et devaient passer la visite médicale d’usage dans une clinique privée sur place, avant de pouvoir envisager la signature du contrat. Le manager du CSC, Nasser Medjoudj, veut en effet d’abord s’assurer que les deux joueurs ne souffrent d’aucun pépin physique avant d’envisager le protocole de signature des contrats. Une formalité qui devrait avoir lieu, sauf revirement de situation, ce jeudi au plus tard. Nous y reviendrons…

Amar B.