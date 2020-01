Le point sur le mercato hivernal

A quatre jours de la clôture du mercato hivernal, les clubs de Ligue 1 s’activent pour s’attacher les services de joueurs de qualités en vue de la deuxième phase du championnat et de la coupe d’Algérie. Toutefois, des clubs comme le Mouloudia d’Alger, la JS Saoura, le Paradou AC, l’AS Ain M’lila et le NC Magra par exemple n’ont pas recruté le moindre joueur pour l’instant. Dans un marché peu emballé, le transfert des joueurs varie d’un club à un autre. Le club ayant libéré le plus de joueurs est le NAHD. Avec un sang neuf depuis l’avènement de Chaâbane Merzekane, mais aussi du coach Ait Djoudi, le Nasria a libéré plusieurs joueurs contre un seul recrutement pour le moment. Il s’agit du jeune attaquant Abdelaziz Moulay. Ce jeune attaquant de pointe de 20 ans, qui peut évoluer également au poste d’ailier, a été formé à l’ASMO avant un bref passage en Tunisie. Il devrait faire le bonheur des supporters aux côtés du tandem Zerdoum-Boutmene. De son côté, le CSC a également libéré plusieurs joueurs tout en procédant au recrutement de trois nouveaux joueurs, en l’occurrence Rahmani, Zakaria Herich et Abdellah Orfi. Par ailleurs, l’ESS a paraphé un contrat avec le défenseur central Benyahia, dans l’attente de la signature d’un attaquant ghanéen. Le CRB, détenteur du titre honorifique de champion d’hiver a libéré l’attaquant ivoirien Nguessan pour recruter au même poste Mohamed Souibaâh en provenance de l’ESS. Le Chabab s’est attaché également les services du milieu défensif Toufik Zerara du CABBA en vue de renforcer son effectif et viser le titre de champion sous la houlette du nouveau driver Franck Dumas. Pour sa part, le CABBA a libéré quatre joueurs, à savoir Chaouchi, Benayad, Zerara et Melikchi pour s’attacher les services de l’attaquant el Ghomari en provenance de l’Olympique de Médéa. Pour l’USMA, la crise financière du club a empêché tout recrutement pour le champion en titre. A noter seulement le retour de prêt de Yaiche du NAHD. La crise financière qui sévit sans la plupart des clubs a eu comme impact le non-recrutement pour l’instant, à 4 jours de la clôture du mercato hivernal, comme c’est le cas pour le Mouloudia d’Alger, l’ASO, l’ASAM, la JSS et le NCM. Club formateur par essence, le Paradou AC ne recrute pas en seniors. Il compte sur son propre produit en équipe fanion. C’est la JS Kabylie qui a été le premier club à avoir clôturé son recrutement. L’effectif d’Hubert Velud s’est vu renforcé par les services de l’attaquant franco-algérien Boulahia, de l’attaquant tunisien Oussama Darragi et du milieu offensif libyen Mohamed Tubal. A la recherche d’un défenseur axial, le retour de Said Belkalem est probable et son nom a été cité à maintes reprises. Mais pour le faire venir, il faudra que la JSK obtienne une dérogation spéciale, du moment qu’elle a déjà consommé les trois licences réservées au recrutement en ce mercato hivernal.

Kader Bentounès