WA Tlemcen : imminente levée d’interdiction de recrutement

Le WA Tlemcen est en train de mettre les bouchées doubles pour s’acquitter de ses dettes auprès d’anciens joueurs afin de lever l’interdiction de recrutement dont fait l’objet ce club de Ligue 2 de football, a-t-on appris du président du Widad. "Nous sommes sur la bonne voie pour régler le problème des dettes des joueurs qui nous ont causé l’interdiction de recrutement au cours de l’actuel mercato d’hiver, sachant que ces dettes sont estimées à 12 millions DA au titre de l’exercice passé ainsi que la première partie de la saison en cours", a déclaré Nacereddine Souleyman à l’APS. La levée de l’interdiction de recrutement est devenue une nécessité pour le WAT après les blessures de deux de ses meilleurs attaquants, en l’occurrence Bouguèche et Touil. Ils devraient rater une bonne partie de la phase retour, a regretté le même responsable. La formation phare de la ville des "Zianides", qui a terminé à la deuxième place la phase aller, veut retrouver l’élite dès la fin de cet exercice après avoir raté de peu l’accession la saison passée, surtout qu’ils seront quatre clubs à accéder en Ligue 1. "La décision de la Ligue de football professionnel de prendre en charge une partie des dettes des clubs et récupérer par la suite son dû, une fois l’argent des droits de retransmission encaissé, arrange nos affaires et nous encourage ainsi à faire un effort supplémentaire pour avoir l’autorisation de recruter", a encore souligné le premier responsable du Widad.