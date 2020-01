U13 : Trois jeunes footballeurs prometteurs

C’est une louable initiative que vient de prendre l’association la Radieuse, présidée par Chafi Kada, en présence de figures sportives, à l’image de Belloumi, Hansal, Megharia et Benzerga. En effet, elle vient de rendre hommage à trois jeunes footballeurs U13, qui ont appris par cœur 21 versets du Saint Coran, en plus d’une moyenne scolaire des plus honorables. Hamid Abdelillah, Bensaci Wassim et Bendria Islam des clubs de Tlemcen, Bel Abbès et Oran, accompagnés de leurs parents, dont l’émotion se lisait sur les visages, ont reçu un accueil chaleureux du grand public présent au complexe de proximité Reguig-Abdelkader de Maraval. Le trio, qui a été honoré par la remise de trophées du mérite, de diplômes d’honneur, portables et tablettes, a ensuite psalmodié des versets du Coran. Ce geste de reconnaissance de la Radieuse avait aussi pour but de lancer un message pour dire que l’adage « Un esprit sain dans un corps sain » n’est pas un vain mot. Le respect de la religion, celui des parents, le bon travail scolaire, sont la clef de la réussite sociale et celle d’un sportif. Ce rassemblement éducatif et sportif a été très apprécié par les familles qui ont remercié les éducateurs et les entraîneurs de l’école de football de la Radieuse qui forment les footballeurs en herbe afin de les éloigner des maux sociaux. Cela fera dire à Lakhdar Belloumi : « Bien que je sois né doué pour le football, je n’aurais pas réussi sans la bonne éducation de mes parents ainsi que celle de mes entraîneurs, les regrettés Meliani Djilali et Sadek Lagha, ainsi que Saïd Amara, Mahieddine Khalef, Khennane Mahi, auxquels je souhaite longue vie et bonne santé. »