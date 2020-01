Hassan Hammar condamné à 3 ans de prison ferme

L'ex-président du club de football Entente Sportive sétifienne (ES Sétif), Hassan Hammar, a été condamné mardi par la Cour de justice de Sétif à trois ans de prison ferme, apprend-on auprès de la défense du concerné. La même source a précisé à l’APS que le mis en cause a été condamné par la Cour de justice à trois ans de prison ferme pour les accusations de "faux et usage de faux dans des documents sous-seing privé" et "escroquerie" après le recours introduit contre le verdict du tribunal de Sétif qui l’avait condamné à la même peine. La Cour a reporté au 19 janvier la séance d’examen d’une autre affaire dans laquelle le même accusé est poursuivi pour "abus de confiance" et "détournement de deniers privés" et avait écopé, lors de son examen en première instance, de 5 ans de prison ferme, selon la défense. Hassan Hammar est poursuivi pour diverses accusations de corruption en rapport avec sa gestion du foncier de la coopérative immobilière Oum El Hayat qui avait obtenu, après sa création, deux parcelles de terrain réparties entre les bénéficiaires qui ont vu par la suite leurs superficies diminuer pour être réparties à d'autres nouveaux bénéficiaires, selon les victimes qui avaient qualifié cette opération "d’escroquerie".