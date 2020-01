NA Hussein-Dey : Moulay signe pour 18 mois

Vidé de sa substance, le Nasria essaie de se renforcer tant bien que mal cet hiver. Dans cette optique, le club Sang et Or a engagé Abdelaziz Moulay, mardi. Ce jeune attaquant de 20 ans s’est engagé pour dix-huit mois. Formé à l’ASMO, Moulay, qui était aussi dans le viseur du MCO, avait rejoint le championnat tunisien par la porte du club de Tataouine. Attaquant polyvalent, Moulay peut jouer aussi bien comme ailier qu’attaquant de pointe. De quoi donner plus de solutions au futur entraîneur du Nasria, qui sera selon toute vraisemblance Azzedine Ait-Djoudi. Ce dernier s’est mis d’accord, en effet, avec le président du NAHD pour succéder à Lakhdar Adjali et il ne manque plus que la signature du contrat.

Amar B.