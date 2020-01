Ligue 1 (Mise à jour de la 12e journée), Aujourd’hui à 18h45 : USM Alger - JS Kabylie : Sous le signe du rachat

Alors que les autres formations de l'élite peaufinent leur préparation hivernale en prévision de la phase retour du championnat, l'USMA et la JSK se donnent rendez-vous, aujourd'hui au stade Omar-Hamadi, pour un «classico» qui s'annonce passionnant.

Cette rencontre, entre le champion sortant et son dauphin, s'inscrit dans le cadre de la mise à jour du calendrier de Ligue 1 (12e journée). Elle intervient, cependant, à un moment difficile pour les deux formations, décevantes lors de leurs dernières confrontations dans la compétition continentale. Les deux teams, en quête de rachat, veulent néanmoins renouer avec la victoire pour se relancer en championnat. "Ce match se présente de la même façon pour les deux équipes qui n'ont pas connu de succès lors de leur dernière sortie en Ligue des champions. C’est un peu le même contexte pour les deux formations, en quête de rachat. Par ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre les deux équipes, notamment du point de vue effectif. On peut aspirer au podium, mais ce sera certainement un match très serré et difficile à négocier. On aura certainement des chances pendant la rencontre, qu’on devra exploiter. Pour ma part, c’est avec une grande émotion que je vais retrouver l’USMA à Bologhine. Depuis que j’ai quitté le club, je n’ai pas joué contre eux. J’ai passé de très belles années dans ce club, avec deux titres (championnat et Supercoupe). On était restés sur une série de 25 matchs sans concéder de défaite, c’est énorme. Malheureusement pour eux, cette année, ils ont beaucoup de difficultés financières et administratives", a indiqué Hubert Velud aux médias, avant le déplacement de son équipe à Alger.

De son côté, l’entraîneur des Rouge et Noir s’est montré optimiste, estimant que son équipe est en mesure de présenter un visage meilleur face aux Kabyles, malgré la fatigue et les revers essuyés en C1. Pour parvenir à ses fins, Bilel Dziri a beaucoup axé son travail, durant les deux dernières séances, sur la récupération et l'aspect psychologique. Il a tenté de remobiliser ses troupes pour le «big» match face à la JSK. "La tâche s’annonce des plus ardues, mais on reste confiant. Avec le long voyage en Afrique du Sud et l'enchaînement des matchs, les joueurs n'ont pratiquement pas le temps pour bien récupérer et se concentrer à chaque fois sur la prochaine échéance. J'ai dit à mes joueurs d'oublier la Ligue des champions et de se focaliser uniquement sur le match de la JSK. On doit s'imposer malgré la difficulté de la partie pour renouer avec le succès, mais aussi pour continuer à progresser dans le classement. Notre objectif est de retrouver le podium", a indiqué l'entraîneur de l'USMA, qui souhaite le retour de Chita, Ellafi et Zouari à la compétition.

Redha M.