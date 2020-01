Amar Belhimer à propos de la communication numérique : « Nous avons un plan national que nous devons respecter pour opérer cette transition dans les meilleures conditions »

La transformation numérique est l’un des enjeux majeurs sur la table du gouvernement algérien. Réussir cette transformation nécessite selon le ministre de la communication, porte parole du gouvernement Ammar Belhimer de s’intéresser au «capital humain». «Réussir la transformation numérique dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions» a-t-il plaidé, dans sa déclaration à l’occasion de la célébration du huitième anniversaire de la création de la chaine Jil FM, au centre culturel Aissa Messaoudi au siège de la radio national.

Le ministre a expliqué que l’Algérie doit «réussir la transformation numérique dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions». L’échéance est très courte «d’ici la fin du premier semestre de l’année en cours» annonce M. Belhimer, non sans une certaine franchise «nous sommes tenus à honorer nos engagements internationaux».

Le ministre explique que «l’aboutissement à une transformation digitale réussie» est «l’un des axes stratégiques majeures du gouvernement actuel». Réussir cette «transformation et transition totale», c’est permettre à notre pays «de se positionner dans la chaîne des valeurs numériques».

Par «chaine de valeurs numériques » le ministre parle de ce processus «qui va de la création jusqu’à la production des contenus». Ce défi n’est autre que l’effort de «consolidation de la souveraineté nationale dans le cyberspace» explique le ministre en rappelant que «c’est un enjeu d’avenir fondamental». Car la préservation de la souveraineté nécessite une présence dynamique et puissante au sein du cyberespace, a-t-il dit

M. Belhimer insiste sur ce qu’il estime être une «notion fondamentale» à savoir «l’investissement dans le capital humain» qu’il considère à juste titre «comme force motrice et facteur irremplaçable afin d’atteindre cet objectif de transition digitale».

«Nous devons être présents à toutes les étapes de la phase de la création, jusqu’à celle de la production, en passant par la phase de la création et fabrication technologique, et ce pour préserver notre souveraineté nationale au sien du cyberespace» a-t-il martelé.

Pour réussir la transformation numérique, et s’assurer une visibilité et une présence au sein de l’espace digital, le ministre évoque «une vision consensuelle et collaborative afin d’atteindre ses objectifs escomptés».

Pour ce faire M. Belhimer évoque l’impératif de respecter les obligations «un plan national de transformation numérique» en s’intéressant, explique-t-il «non seulement à l’outil technologique, mais le plus important à la production qualitative des contenus». «Il faut produire du contenu, et ne pas se contenter uniquement de l’acquisition de la technologie» précise-t-il.

Par ailleurs le ministre a évoqué ce qu’il qualifie de «la pollution sur les réseaux sociaux». Pour lui «le barrage le plus efficace à cette pollution n’est autre que «la promotion d’un professionnalisme à toute épreuve» et d’ajouter «c’est le travail que fait le journaliste tous les jours, c’est la qualification du journaliste, les conditions du travail, les conditions socioéconomiques, l’organisation de la profession, le respect des lois, de la vie privée, et le respect au droit de l’image des citoyens» a-t-il martelé. Ancien journaliste, le ministre adopte le réflexe d’un professionnel du métier pour dire dans le même sillage que «la protection de la liberté du journaliste passe par le respect du principe de la responsabilité», et de déclarer «il n y’a pas de liberté sans responsabilité».

Etait présent également à la cérémonie le secrétaire d'Etat chargé de la Production culturelle, Salim Dada, qui a saisi l’occasion pour exprimer sa satisfaction quant «à l’apport de la chaîne Jil Fm à la promotion de la production et l’expression artistique riche et diversifiée chez la jeunesse». Et de plaider «pour un filtrage de qualité des productions culturelles et artistiques afin d’affiner le goût artistique du public».

M. Dada parle de l’importance «de réfléchir sur une stratégie de diplomatie culturelle active pour montrer au monde la place qu’occupe l’Algérie et pour s’assurer une présence au sein des différents aires culturelles».

Tahar Kaidi