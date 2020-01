Le Président de l’APOCE au Forum d’El Moudjahid : Une pollution au plomb menace la capitale

Il s’agit d’une contamination au plomb touchant trois communes de la capitale et qui n’est pas prise en charge depuis le mois de juin dernier. Des familles ont été contaminées de la grand-mère de 70 ans à l’enfant de 3 ans dans ces trois communes de même que des travailleurs d’une usine de batterie. Ces derniers continuent de travailler en dépit de l’existence d’un bulletin d’analyse confirmant leur contamination. « Le plus grave c’est qu’on ne connait pas jusqu'à l’heure actuelle les sources exactes de cette pollution même si des doutes sont là concernant certains sites » dira M Zebdi qui exprime sa colère quant au laxisme et l’absence de toute attention de la part de tous les ministères contactés à cet effet par l’APOCE. « Aucune enquête épidémiologique n’a été enclenchée à ce jour et aucune inquiétude des autorités publics n’a été exprimée » regrette notre invité qui rappelé que « lorsque le même phénomène a touché notre dame de Paris en France on a fermé école et toutes pour éviter le pire ». M Zebdi s’inquiète aussi de la santé des familles contaminées puisque les traitements adaptées a ce genre de pollution n’existent pas.

Farida Larbi