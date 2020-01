Mobilisation notamment pendant la phase cruciale que notre pays a traversée :M. Tebboune rend hommage à l'ANP

Le Chef d’Etat-Major de l’ANP, par intérim, a présidé une réunion d’orientation, au niveau du siège du Secteur Opérationnel Sud-est Djanet.A l'issue de la cérémonie d'accueil et en compagnie du Général-Major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e Région Militaire, le Général-Major s'est réuni avec les cadres et les personnels du Secteur, en présence des représentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée via visioconférence, à toutes les unités de la Région, a indiqué le MDN, dans un communiqué. « Je saisis cette occasion pour vous transmettre le message de félicitations et d’encouragement de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et à travers vous à l’ensemble des personnels de l’Armée Nationale Populaire, en reconnaissance des efforts considérables que vous fournissez, au quotidien, afin de faire face à tous les dangers et menaces, et du dévouement dont vous avez fait preuve pendant la phase cruciale que notre pays a traversée ces derniers temps. En effet, vous avez contribuez, avec efficacité ; vous hommes de la 4e Région Militaire, aux côtés de vos collègues à travers toutes les autres Régions Militaires, à réunir les conditions de sécurité et de stabilité dans notre pays, lui permettant, ainsi, de dépasser cette épreuve et d’arriver à bon port», a-t-il dit.Le Général-Major a souligné que l’Armée Nationale Populaire voue au vaillant peuple algérien tout le respect et la reconnaissance, et continuera de travailler pour préserver son unité et renforcer le lien solide qui l’unit à son Armée:«Nous témoignons tout notre respect et notre reconnaissance à ce peuple, avec lequel nous avons surmonté toutes les épreuves, et nous réitérons, aujourd’hui, que nous demeurerons à ses côtés et que nous ne ménagerons aucun effort, pour préserver son unité et renforcer le lien solide qui l’unit à son Armée, car nous sommes issus de ce peuple, et nous en faisons partie intégrante. Ce peuple saura, sans doute, relever, en toute sécurité, les défis de la phase actuelle, tel qu’il a réussi à surmonter les différentes crises et les moments difficiles qu’a connus notre pays. Il saura poser, avec fidélité et confiance, les jalons de l’avenir prometteur de l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et telle que rêvée par nos vaillants Chouhada, et à laquelle ses enfants loyaux aspirent aujourd’hui».

Le Général-Major a mis l’accent sur son engagement à œuvrer à l’ancrage des bases du travail coordonné et cohérent, entre les différentes composantes de l’Armée Nationale Populaire, au resserrement des rangs et à la mobilisation des énergies et des potentiels, de manière à permettre la construction d’une armée forte et moderne, à même de garantir la sécurité et l’intégrité territoriale et de sauvegarder la souveraineté nationale:

«Comme je tiens à souligner, à cette occasion, que nous sommes déterminés, en cette nouvelle phase, à ancrer les bases du travail coordonné et cohérent, entre les différentes composantes de l’Armée Nationale Populaire, en mobilisant toutes les énergies et les potentiels. Nous œuvrerons, avec une loyauté inégalée et des efforts soutenus, à réunir les facteurs de sécurité et de quiétude, à travers tout le territoire national, et à franchir davantage d’étapes pour le développement de nos capacités militaires, dans tous les domaines, de manière à pouvoir construire une armée forte et moderne, à même de garantir notre sécurité et intégrité territoriale et de sauvegarder notre souveraineté nationale».

Le Général-Major a adressé ses félicitations et exprimé sa gratitude aux personnels de la 4e Région Militaire,mobilisés tout au long des frontières nationales, avec détermination et fierté, et font face avec engagement et persévérance, de jour et de nuit, à quiconque tente de porter atteinte à l'intégrité du territoire national:«Le sens du devoir et ma responsabilité à la tête de l'Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, m’amènent, aujourd’hui, à vous exprimer, depuis cette tribune, le témoignage de ma reconnaissance et de ma gratitude; vous, vaillants hommes, mobilisés, avec détermination et fierté, tout au long des frontières nationales, et qui êtes conscients de l’ampleur de la responsabilité qui vous incombe et de la nature sensible des missions assignées. Vous défendez, ainsi, la souveraineté de la Nation, et vous faites face, avec détermination, engagement et vigueur, de jour et de nuit, à quiconque tente de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, à la sécurité et à la stabilité du peuple algérien, ainsi qu’à ses ressources économiques et son tissu socioculturel».

A l’issue, la parole a été donnée aux cadres et personnels pour exprimer leurs préoccupations.Le Général-Major a procédé, ensuite, à l'inspection de certaines unités du Secteur Opérationnel Sud-est Djanet, où il s'est enquis, de près, des conditions de travail des personnels relevant de ces unités et a suivi des exposés portant sur les principales missions assignées à ces unités, implantées le long de nos frontières.Suite à quoi, le Général-Major s'est rendu au siège du Commandement de la Région à Ouargla, où il a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid «Chihani Bachir», dont le nom est porté par le siège de la Région, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada.Ensuite, le Général-Major a présidé une réunion de travail avec le Commandement et l’Etat-major de la Région, les commandants d’unités et les responsables des différents services de sécurité, où il a suivi un exposé exhaustif sur la situation générale de la Région, présenté par le Commandant de la Région, avant de mettre l'accent sur l'importance vitale que revêt cette Région Militaire et sur le rôle de ses unités déployées le long de la bande frontalière en territoire de compétence, en matière de sécurisation du pays contre tous les fléaux et les menaces, a conclu le communiqué.

Redaction Web