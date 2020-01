﻿ ﻿Réunion Samedi du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres se réunira samedi prochain au lieu de dimanche, en raison de la participation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la Conférence internationale sur la Libye prévue le même jour à Berlin (Allemagne), indique mercredi la Présidence de la République dans un communiqué. "La réunion du Conseil des ministres, initialement prévue dimanche, se tiendra samedi 18 janvier 2020 sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, compte tenu de la participation de M. le Président à Conférence internationale sur la Libye qui aura lieu le jour même à Berlin en Allemagne", précise la même source. Le Conseil des ministres se penchera sur plusieurs questions inscrites à redynamisation et au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites entreprises et les start-up. (APS)