Mohamed Louber installé dans ses fonctions de président de l'ARAV : Respect de la pluralité des opinions

Le directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, a présidé, hier à Alger, la cérémonie d'installation officielle de M. Mohamed Louber dans ses fonctions de président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le directeur de cabinet de la Présidence de la République, Noureddine Ayadi, a présidé, au siège de la Présidence de la République, la cérémonie d'installation officielle de M. Mohamed Louber dans ses fonctions de président de l'ARAV", lit-on dans le communiqué.

Dans son allocution à l'occasion, M. Ayadi a affirmé que "le sceau imprimé aujourd'hui à l'installation du président de l'ARAV se veut une preuve manifeste de l'intérêt particulier qu'accorde M. Abdelmadjid Tebboune à l'émergence d'un paysage audiovisuel qui remplit pleinement les missions du service public dans le respect de la pluralité des opinions et des courants intellectuels ainsi que de la diversité culturelle nationale dans tous les programmes médiatiques, politiques et généralistes", ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. Louber a exprimé "sa profonde reconnaissance au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la confiance placée en sa personne", précisant qu'"il s'agit d'une lourde responsabilité, eu égard à l'importance de la mission".

Il a appelé, dans ce sens, les établissements concernés, publics et privés, à coopérer et à coordonner leur efforts pour le développement de ce secteur sensible, et la réalisation de ses nobles objectifs de solidarité nationale pour en faire un trait d'union social".

M. Louber a promis "d'être à l'écoute de toutes les préoccupations des professionnels du secteur, en appui à la liberté et à la communication et en application des engagements tenus par le Président de la République lors de sa campagne électorale".

Pour sa part, le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s'est félicité de la nomination de M. Louber à la tête de l'ARAV, faisant remarquer que sa nomination "coïncide avec l'ouverture d'un chantier essentiel et stratégique relatif au numérique dans ses trois dimensions que sont le Web, la Radio et la Télévision numériques".

"C'est un chantier important car lié aussi à la souveraineté cybernétique en vue de la maîtrise des principaux éléments constitutifs du réseau numérique", a-t-il soutenu.

Il faut trouver des solutions définitives l'été prochain car "l'Algérie a des engagements internationaux en matière de passage à la communication numérique", a ajouté M. Belhimer.

Nommé président de l'ARAV samedi dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Louber est enseignant universitaire à la Faculté de Droit d'Alger.

Ancien journaliste de la Radiodiffusion-Télévision Algérienne (RTA) et ancien directeur du quotidien El Moudjahid, M. Louber est également conseiller en droit de l'audiovisuel. Il prépare actuellement une thèse de doctorat sur le service public de l'audiovisuel en Algérie et il a participé à la rédaction des quatre lois relatives à l'information et à la communication.