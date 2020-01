Offense à l’un des symboles de la révolution : L’ancien directeur de la culture de M’sila placé en détention provisoire

Le juge instructeur près le tribunal de M’sila a ordonné hier en fin d’après-midi de placer en détention provisoire l’ancien directeur de la culture de la wilaya, Rabah Drif, selon un communiqué du procureur de la République près ce tribunal.

Le communiqué indique qu’"en vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale et de l’enquête préliminaire ouverte par la police judiciaire, le nommé Rabah Drif a été présenté pour des faits ayant un caractère pénal".

Le communiqué ajoute qu’après son interrogatoire, il a été déféré devant le juge instructeur près le même tribunal pour accusations de délits de "présentation au public de publications de nature à porter préjudice à l’intérêt national, l’intégrité et l’unité du pays", qui constituent un acte puni par les articles 96 et 79 du Code pénal et des articles 52 et 66 du Code du moudjahid et du chahid.

Dimanche, le ministère de la Culture a mis fin aux fonctions de Rabah Drif, qui a été présenté devant les instances sécuritaires compétentes pour enquête après avoir diffusé sur sa page Facebook une publication comportant "une offense" à un des symboles de la Révolution libératrice.