Concours WSIS Project Prizes 2020 : Appel à soutenir le projet de l'ingénieur d'Algérie Télécom

Algérie Télécom a lancé hier un appel pour soutenir le projet de son ingénieur et chercheur présélectionné par l'Union internationale des télécoms pour participer au concours mondial "WSIS Project Prizes 2020".

"Il reste moins de dix jours pour soutenir le projet élaboré par M. Fateh Allah Merazga, chercheur au niveau d'Algérie Télécom, engagé dans la prestigieuse compétition internationale WSIS Project Prizes 2020", précise l'opérateur historique pour qui la participation de Merazga à cette compétition scientifique constitue "une fierté aussi bien pour Algérie Télécom que pour l’Algérie".

Le projet de Merazga intitulé "Système d'information géographique pour l’aménagement du territoire : cas d’application à l'aménagement numérique", consiste à doter tous les acteurs de l’aménagement du territoire d’un moyen capable de collecter et suivre les informations liées aux infrastructures dans une base de données spatiale pour parvenir à un modèle d’exploitation.

Pour voter, il suffit d'accéder au site de l'UIT (https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start), choisir la catégorie C7 E-GOVERNMENT et voter pour le projet "Geographic information system for territory planning".

Organisé chaque année dans le cadre du forum du Sommet mondial sur la société de l'information "SMSI", dont la période de vote est ouverte du 21 décembre 2019 au 24 janvier 2020, le "WSIS Project Prizes 2020" récompense les 18 meilleurs projets TIC, répartis dans 18 catégories, et qui favorisent l’édification de la société de l’information.