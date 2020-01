Présidence de la République : les conclusions serviront de base à une très large consultation

Les conclusions du Comité d’experts chargé de l’élaboration de propositions sur la révision de la Constitution, installé officiellement hier, «serviront de base à un très large processus de consultations» que compte engager le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Dans son allocution lors de la cérémonie d’installation du Comité d’experts, le directeur de cabinet de la Présidence de la République, Noureddine Ayadi, a fait savoir que «les conclusions des travaux du Comité constitueront une première étape dans la démarche du Président de la République en vue de l’amendement constitutionnel et serviront de base à un très large processus de consultations qu’il compte lancer, en associant les acteurs de la scène politique et de la société civile», précise le communiqué. «Sur instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le directeur de cabinet de la Présidence de la République, M. Noureddine Ayadi, a présidé, mardi le 14 janvier 2020 au siège de la Présidence de la République, la cérémonie d’installation officielle du Comité d’experts chargé de l’élaboration de propositions sur la révision de la Constitution», ajoute la même source, qui indique que M. Ayadi a souligné à cette occasion que «l’installation du Comité, un mois après la prise de ses fonctions de Président de la République, traduit la détermination de M. Abdelmadjid Tebboune à concrétiser ses engagements électoraux et à aller rapidement vers des réformes politiques et institutionnelles auxquelles aspirent les citoyens». Evoquant «le contexte sensible qui impose à notre pays de faire face à plusieurs questions urgentes, notamment au double plan économique et social», M. Ayadi a mis en avant «la priorité qu’accorde M. le Président au chantier de la révision constitutionnelle, convaincu du caractère décisif de la réédification de l’Etat sur des bases saines».

Après avoir rappelé la composante du Comité d’experts, présidé par le professeur Ahmed Laraba, et constitué de 18 universitaires issus de plusieurs universités et de la communauté algérienne établie à l’étranger, le directeur de cabinet de la Présidence de la République a affirmé que le choix de cette composante «reflète le nouveau mode de gouvernance qu’envisage de consacrer désormais le Président de la République et sa volonté d’insuffler une dynamique au renouvellement de l’encadrement de l’Etat, sur la base des critères de la compétence, des savoirs, de la diversité et de la représentativité», poursuit le communiqué. «Il s’agit en outre de mobiliser les compétences nationales à travers les quatre coins de l’Algérie et de la diaspora nationale à l’étranger, afin de les associer aux grands chantiers à lancer pour la réédification de l’Etat et des institutions nationales», poursuit la même source. Sur le fond, M. Ayadi a précisé que la lettre de mission adressée par le Président de la République au Comité «a défini clairement les contours à même d’orienter la réflexion et la formulation des propositions sur l’amendement constitutionnel», rappelant que «le Comité pourra élargir son champ de réflexion, en toute liberté et responsabilité, à d’autres aspects de la Constitution, et partant proposer tout amendement qu’il jugera approprié à l’intérêt général».