Fondation Zighoud-Youcef : Un héritage pour les générations futures

Le musée du moudjahid colonel Ali-Kafi de Skikda a accueilli hier l’assemblée générale de la fondation du chahid Zighoud-Youcef, en présence des membres fondateurs, à leur tête la fille du martyr, Mme Chama Zighout, présidente d’honneur. Dans son allocution, l’universitaire Ahcène Tlilani, scénariste du film consacré à l’artisan de l’offensive du Nord-Constantinois, a tenu a rappeler la genèse du projet.

« L’idée de créer une fondation est venue en réfléchissant à la meilleure manière de perpétuer le message du chahid pour le transmettre aux générations futures. Je l’ai proposée à Mme Chama Zighout et elle y a adhéré pleinement. Ce genre de fondations existe à travers le monde et personnellement je souhaite que toutes les grandes figures de la Révolution puissent avoir les leurs », dit-il.

Au sujet de la localisation de la fondation dans la wilaya de Skikda, alors que Zighoud est originaire de celle voisine de Constantine, M. Ahcène Tlilani a répondu : «On s’est mis d’accord avec Mme Zighout que l’essentiel de l’activité de son père s’était concentrée sur la région de Skikda à l’image de l’offensive du 20 août 1955», précise-t-il.

«Même si le nom de Zighoud Youcef est mis en avant, notre fondation concerne tout le Nord-Constantinois, et à travers Zighoud, nous visons à honorer la mémoire de personnalités telles que Lakhdar Bentobal, Ali Kafi, Benmostefa Benaouda et beaucoup d’autres moudjahidine et martyrs. Cette fondation sera, en quelque sorte, le porte-voix de toute la région du Nord-Constantinois », a-t-il poursuivi. De son côté, M. Fateh Hamouche, directeur du musée, a déclaré : « C’est une fierté pour nous d’accompagner une pareille initiative. Le chahid est l’une des plus grandes figures de la Révolution et son apport à la lutte pour la souveraineté est indéniable en ce sens qu’il a été l’un des principaux artisans du soulèvement du 1er novembre 1954, des attaques du 20 août 1955, ainsi que du congrès de la Soummam et il constitue, à ce titre, une référence historique et spirituelle majeure pour nous. » Et d’ajouter : «Le ministre a répondu favorablement à la sollicitation de la fille de Zighoud Youcef et en tant que structure dépendant de la tutelle, nous sommes instruits de soutenir de telles entreprises, car l’émergence d’associations ou de fondations qui vont dans le sens de la revivification de la mémoire nationale est une contribution considérable à l’écriture de l’histoire et nous avons effectué des grands pas dans ce sens, notamment à travers la récupération des archives nationales et le recueil des témoignages des acteurs de la Révolution ». À l’issue des travaux, auxquels ont pris part des moudjahidine à l’image de M. Moussa Boukhmis, l’un des compagnons d’armes de Zighoud Youcef, ainsi que des universitaires, entre autres le Dr Abdelhamid Bouchoucha de l’université de Constantine, le Dr Ahcène Tlilani a été désigné au poste de président de la fondation qui sera temporairement hébergée au sein du musée colonel Ali-Kafi. À ce titre, les membres du bureau comptent saisir dans les prochaines semaines les services de la wilaya, voire la présidence de la République, de l’avis de l’un des intervenants, afin de bénéficier d’un siège qui sied à la stature du chahid.

Mme Chama Zighout a déclaré : « Nous sommes heureux de la création de cette fondation, et nous sommes sûrs qu’elle apportera beaucoup aux générations à venir.

Je profite de l’occasion pour demander aux autorités de relancer le projet du film, car elles se sont engagées à ce que le tournage soit lancé ce mois. »

Issam Boulksibat