Algérie - Espagne : coopération en matière de prévention routière

Des cadres de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont examiné avec une délégation d'experts relevant de la Direction de la Circulation routière d'Espagne, les voies et moyens à même de développer la coopération entre les deux parties et booster les échanges d'expériences dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières, a indiqué hier un communiqué de la DGSN.

La rencontre a permis aux «experts et acteurs du domaine de la circulation routière de développer les cadres d'une coopération basée sur le partage d'expériences et l'échange d'expertises en matière de prévention et de sécurité routières», a ajouté la même source.