Examens de fin d’année : La confirmation des inscriptions débute aujourd’hui

«L’opération pour vérifier les informations et les inscriptions des candidats aux examens scolaires de fin d’année (Bac et BEM) se déroulera du 15 janvier au 30 janvier», a annoncé, hier, un communiqué du ministère de l’Éducation nationale. Cette opération concerne les candidats scolarisés et les candidats libres. Pour les premiers, la vérification se fera par les directeurs des établissements via la plateforme numérique du ministère et par les candidats eux-mêmes en utilisant le code secret inscrit sur le dossier d’inscription.

La même source affirme que les candidats doivent informer le directeur de leur établissement en cas de correction. «Cette vérification peut se faire aussi à travers l’espace réservée aux parents d’élèves dans la plateforme numérique du ministère», ajoute la même source.

Quant aux candidats libres, la vérification se fera via le site de l’Office national des concours et des examens (Onec).

Il est relevé que toute correction doit être portée à la connaissance des directeurs de l’Éducation concernés avant le 13 février prochain, expliquant la nature de l’erreur. Passé ce délai, l’ONEC déclinera toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs. Pour les candidats du baccalauréat, ils pourront confirmer l'inscription sur l'adresse http://bac.onec.dz alors que ceux du Brevet de l'enseignement moyen (BEM), ils peuvent le faire sur http://bem.onec.dz.

Il y a lieu de rappeler que les inscriptions aux examens nationaux des trois paliers, au titre de l'année scolaire 2019-2020, se sont déroulées du 22 octobre au 10 novembre derniers.

L’opération s’est effectuée, cette année, au niveau des établissements scolaires grâce à l’exploitation de la plateforme numérique du ministère, ce qui constitue d’ailleurs un précédent. Une première qui a permis aux élèves et à leurs parents d’éviter les désagréments d’effectuer par eux-mêmes les inscriptions et d’éviter les erreurs commises.

Le recours à la plateforme numérique de l'Éducation nationale est une nouvelle mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'élargissement progressif et continu des services offerts sur le système informatique du secteur, visant à mettre à jour les données et à améliorer le service public.

Selon le calendrier fixé par ministère, le Bac se déroulera du 7 au 11 juin 2020 et il est mentionné sur le calendrier qu’aucune seconde session des examens nationaux n’est prévue.

Pour le BEM, il est prévu du 1er au 3 juin 2020 quand l’examen de la 5e aura lieu le 28 mai prochain. Pa ailleurs, et en vue d’améliorer l’organisation des examens du baccalauréat 2020, de nouvelles mesures ont été prises par le ministère, avec, en point de mire, la réduction des charges liées à l’organisation de cet examen.

À cet effet, une commission interministérielle, composée de représentants des ministères de l’Éducation nationale, de la Défense nationale, de la Poste, des Technologies de l’information et de la communication et du Numérique, s’attelle à la préparation des examens du baccalauréat, de manière à garantir leur bon déroulement et à éviter tout risque de fraude.

Elle est chargée, ainsi, d’instituer des réformes susceptibles de réduire les charges. Pour le BEM, des nouveautés ont été annoncées par le ministre de l’Education nationale, qui seront appliquées lors de la session de juin 2020. En effet le département de Mohamed Ouadjaout a annoncé l’annulation des épreuves du dessin et de la musique de cet examen de fin de cycle moyen.

Ces deux épreuves seront remplacées par l’évaluation continue qui tient en compte les résultats obtenus par les élèves au cours des trois trimestres, comme c’est le cas avec l’éducation physique.

Sarah Benali Cherif