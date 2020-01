Autorité nationale indépendante des élections : Reprise des travaux aujourd’hui

L’Autorité nationale indépendante des élections reprend, aujourd’hui, ses travaux. L’ordre du jour comprend, notamment le parachèvement du rapport général relatif à l’élection présidentielle du 12 décembre dernier, a déclaré à El Moudjahid, son responsable de la communication, Ali Draâ.

Il convient de signaler, dans ce cadre, que le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, avait insisté, il y a quelques jours, sur l’importance d’informer l’ensemble des délégués communaux et de wilayas de la reprise des travaux à partir d’aujourd’hui.

Cette instruction a coïncidé avec la mise en branle du chantier de la révision de la Constitution. Les membres de l’ANIE qui s’attèleront à finaliser le rapport sont appelés également à encadrer le prochain référendum annoncé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le chantier de la révision de la loi fondamentale repose sur sept axes principaux, parmi lesquels figurent, notamment, celui relatif à la consécration constitutionnelle des mécanismes d’organisation des élections avec d’abord la nécessité de «donner un ancrage constitutionnel à l’Autorité nationale indépendante des élections et de procéder, ensuite, à la suppression de la Haute instance indépendante de surveillance des élections dont la mission est devenue sans objet du fait que l’organisation des élections relève désormais d’une autorité indépendante, émanation exclusive de la société civile», comme souligné dans la lettre de missions adressée par le chef de l’Etat au président du Comité d'experts chargé de formuler les propositions en prévision de la révision de la Constitution. L’ANIE a déjà fait ses preuves sur le terrain avec la supervision et l’organisation de l’élection présidentielle du 12 décembre dernier et a réussi sa mission et assuré la transparence du scrutin.

Rappelons que dans le cadre des missions qui lui sont assignées, l’ANIE se charge de concrétiser et d’approfondir la démocratie constitutionnelle ainsi que la promotion du régime électoral permettant l’alternance pacifique et démocratique de l’exercice du pouvoir. L’autorité indépendante se base sur la souveraineté populaire à travers des élections libres et transparentes traduisant la volonté et le choix réels du peuple.

Elle garantit, aussi, à tous citoyens remplissant les conditions légales d’élection, le droit de vote en toute liberté et sans aucune discrimination. Le texte de loi y afférent précise également que l’autorité indépendante a la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires. Elle est chargée, notamment de «tenir le fichier national du corps électoral, des listes élect orales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l’étranger, et de les actualiser de manière permanente et périodique, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral». L’ANIE a pour mission, d’autre part, de réceptionner les dossiers de candidature d’élections du président de la République et d’y statuer conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

C’est elle aussi qui annonce les résultats provisoires des élections, réquisitionne et désigne les encadreurs des centres et bureaux de vote, établi les cartes d’électeurs et les remettre à leurs titulaires. L’ANIE procède également à l’accréditation des représentants des candidats chargés du contrôle des opérations de vote dans les centres et bure aux de vote et détermine les surfaces réservées à l’affichage des candidatures et tout ce qui est en rapport avec la publicité de la campagne électorale, et de garantir une répartition juste et équitable à l’intérieur de toutes les circonscriptions électorales.

Les missions de l’ANIE sont nombreuses et bien définies par la loi. Aussi, il est attendu que cette autorité indépendante puisse bénéficier, dans un avenir proche, d’un ancrage constitutionnel à la faveur de la révision profonde de loi fondamentale du pays.

Soraya Guemmouri