Sétif : Saisie de 94 quintaux de viande impropre à la consommation

Autant que sur d’autres terrains non moins importants, à l’instar de celui inhérent à la lutte contre le crime sous toutes ses formes et à la sécurité routière à l’effet de veiller à la préservation de la quiétude du citoyen, le volet ayant trait à la protection de l’environnement et de l’urbanisme n’est pas sans faire l’objet d’une attention particulière des services de police, dont l’action au cours du mois de décembre dernier est marquée par une activité intense.

Autant d’activités qui s’inscrivent, pour la plupart, dans un cadre préventif et tendent à préserver aussi la santé du citoyen face à des pratiques qui subsistent encore hélas et ne prennent en considération que le volet matériel.

De ce fait, les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif ont sévi, durant ce dernier mois de l’année écoulée, au niveau de villes et agglomérations relevant de leur compétence territoriale.

C’est ainsi qu’en matière d’atteinte au volet urbanistique, 48 infractions liées aux constructions sans permis de construire et 3 autres pour non-conformité à ces permis ont été relevées, au moment où l’autre volet inhérent à la protection de l’environnement faisait l’objet de la même attention, puisque, là aussi, pas moins de 12 infractions liées à des dépôts anarchiques de déblais et au non-respect de la réglementation en vigueur ont été constatées durant cette même période.

Comme les services de police, s’investissant également sur le terrain sensible inhérent à l’hygiène pour veiller constamment à la préservation de la santé du citoyen, ont relevé, sur ce plan, 97 infractions qui sont liées à la vente illicite sur la voie publique, 9 infractions pour obstruction de la voie et 11 autres pour non-respect des conditions d’hygiène, indique la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Par ailleurs, plusieurs opérations de contrôle au niveau de magasins ont été effectuées, donnant lieu à la saisie de 630 kg de produits alimentaires transportés ou exposés de façon non réglementaire, 94 quintaux de viandes rouge et blanche impropres à la consommation, ainsi que 58 équipements de différents types exposés à la vente sur la voie publique.

F. Zoghbi