Promotion de l’investissement : La protection civile simplifie les procédures

La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a annoncé, hier, qu’elle met à la disposition des opérateurs économiques une adresse électronique «afin d'exposer leurs préoccupations et signaler toute éventuelle contrainte rencontrée lors de traitement de leur dossier par les services de la Protection civile». La direction de la prévention auprès la DGPC a décidé d’accompagner le processus de développement et d’investissement, à travers des facilitations décidées par les pouvoirs publics pour le développement et la promotion de l’investissement. Ainsi, les opérateurs économiques privés et publics, tout comme les porteurs de projets peuvent s’enquérir des modalités et des procédures de conformité via l’adresse électronique mise à leur disposition. La DGPC avait déjà procédé, dans ce cadre, à la décentralisation de l’examen des études et avis techniques concernant les projets d’investissement. Cette mesure vise «la réduction de la durée de réponse aux investisseurs, la simplification de la procédure en vigueur et la pérennité des projets».

En effet, selon la DGPC, la Protection civile, partie prenante dans la validation des projets, doit «contribuer dans la promotion de l’investissement», notamment au niveau local, dans l’optique de «la création des richesses, la réduction du taux de chômage et le développement». Dans ce sens, des séminaires ont été organisés au profit des chefs de services de prévention, pour «l’harmonisation des procédures de délivrance des avis des services de prévention, l’accompagnement des investisseurs pour l’obtention rapide des avis techniques jusqu’à la concrétisation de leurs projets, l’élaboration des méthodes de suivi et d’application des mesures de prévention pour une meilleure pérennité des installations».

* dgpc_contact@protectioncivile.dz

Neila Benrahal