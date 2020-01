Kia Motors Corporation : Soutien du projet de production de Gloviz

Kia Motors Corporation (KIA) continuera à soutenir la société «Gloviz», son représentant exclusif en Algérie, qui assemble les modèles de la marque sud-coréenne dans l’usine située dans la wilaya de Batna.

En effet, dans une correspondance adressée au ministère de l’Industrie et des Mines, le Directeur régional de KIA au Moyen-Orient et Afrique affirme que la maison mère Kia Motors Corporation a choisi la société «Gloviz» comme «seul partenaire» parmi les autres entreprises en Algérie, et exprime, par la même occasion, la «satisfaction de la maison mère» quant au travail effectué jusqu’à présent par «Gloviz», indiquant que cette dernière représente de «belle manière» le constructeur de l’automobile sud-coréen.

«La relation professionnelle entre les deux parties est fortement bénéfique pour l’État algérien dans sa politique d’industrialisation, notamment en ce qui concerne l’industrie automobile, mais aussi pour Kia Motors Corporation», ajoute la correspondance.

Une preuve de plus que Kia Motors Corporation (KIA) s’est engagée auprès de son représentant algérien Global Groupe et de ses deux filiales «Gloviz» pour la production à Batna et «Kia Al Djazair» pour la distribution, en lui renouvelant sa confiance. Très sérieux, le constructeur coréen, dans sa stratégie, semble avoir des projets à long terme pour l’Algérie, à travers son partenaire qu’il soutient dans ces moments difficiles, avec notamment l’incarcération, depuis juin 2019, des frères Arbaoui, propriétaires du groupe «Global Group» et ses filiales «Global Motors Industries» et «Gloviz» donc.

Présent en Algérie, le patron de KMC de la région Moyen-Orient & Afrique a souligné que la vision de l'usine «Gloviz» vise à créer une «véritable base industrielle» dans le domaine de l'automobile, grâce à un plan commercial «sérieux et stratégique», avec un partenaire dont la réputation et la crédibilité sont incontestables.

Il a rappelé le «succès» du partenariat qu’il a conclu avec «Gloviz», en assurant qu’il n’est pas le fruit du «hasard». «Global Motors industries a prouvé ses réussites et sa participation efficace avec la société Hyundai Motors Corporation, dans la fabrication de camions, produit de la filiale de GMI de Global Group. Ce groupe a occupé deux années de suite le haut du podium», a ajouté le même responsable, pour qui le choix de l’usine «Gloviz» est venu soutenir la stratégie du gouvernement algérien dans le développement de l’industrie automobile. La vision de «Gloviz» a commencé à produire un tissu «réel» de sous-traitance dans le pays, par la création de 1.000 petites et moyennes entreprises. «Nous avons été impressionnés par ses progrès rapides dans le domaine de la manipulation et de la fabrication de pièces et d'accessoires automobiles, afin d'atteindre un taux élevé d'intégration et d'investissement chez les jeunes, et d'assurer une formation remarquable en apportant la technologie à l’horizon 2020», confirme le PDG de Kia Motors Corporation. Et d’enchaîner : «Nous croyons fermement en la capacité de Gloviz à répondre aux attentes de l’État algérien de mettre en œuvre la pleine industrialisation FULL CKD, la première du genre en Afrique, car Gloviz est la seule entreprise à avoir fourni un plan d’entreprise crédible pour le FULL CKD, dont les travaux de finalisation de l’usine sont en cours.»

Le PDG de KMC de la région Moyen-Orient & Afrique a rappelé que «Gloviz» a déposé, avec son soutien, le dossier complet au niveau du ministère de l’Industrie et des Mines, en attendant l’accréditation finale pour mener à bien l’activité de fabrication automobile. «Nous avons contribué au capital de la société, ce qui renforce la confiance que nous avons placée à la suite de recherches approfondies qui ont permis de prouver la qualité et la réputation de l’usine Gloviz et de la société de distribution Kia Al Djazaïr, à travers ses agents sur le territoire national», a-t-il expliqué.

Mohamed Mendaci