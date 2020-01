Emploi et formation : Créer un lien entre l’offre et la demande

Prévue du 28 au 30 janvier, au palais des Expositions de la SAFEX d’Alger, la 14e édition du Salon carrefour emploi et formation constitue une excellente opportunité devant accueillir jusqu’à 25.000 demandeurs d’emploi et de formation de différents profils, primo-demandeurs et professionnels, diplômés des universités et de centres de formation professionnelle.

«Cette manifestation aura pour mission d’être un catalyseur et un facilitateur, en mettant en contact direct les entreprises à la recherche de compétence et les diplômés, pour les guider dans leur choix de carrière», a expliqué le commissaire du Salon, lors d’une conférence de presse, organisée hier à la maison de la Presse de Kouba Abdelkader-Safir, pour évoquer justement cet important événement.

Le docteur Ali Belkhiri a indiqué, à cet effet, que l’Algérie est un pays qui possède une ressource humaine «impressionnante», et affirmé que la situation que traverse actuellement l’économie nationale ne constitue en aucun cas un obstacle à l’essor de l’emploi. «Bien au contraire, le recrutement et la formation constituent des éléments incontournables pour la relance de l’économie», a-t-il fait savoir, faisant part de l’existence tellement d’opportunités, car certains secteurs échappent, selon lui, à l’emprise des contrecoups de la crise. «Notre objectif est de créer ce lien nécessaire entre l’offre et la demande, afin de contribuer à l’émergence de partenariats bénéfiques pour les différentes parties en action», a-t-il souligné, en citant comme exemple l’industrie mécanique de l’Armée nationale populaire (ANP) qui connaît une expansion fortement appréciable. «En effet, l’industrie mécanique florissante de l’ANP embauche pas moins de 40.000 personnes, dont une majorité de civils», a-t-il révélé.

Le commissaire du carrefour emploi et formation a mis à profit cette opportunité, pour indiquer que ce Salon représente le lieu «idéal où tout à chacun peut trouver chaussure à son pied».

En effet, pour les entreprises, cette manifestation représente le lieu idoine pour trouver les compétences recherchées, ainsi qu’une opportunité pour les affaires. Pour les écoles et organismes de formation, il s’agit de l’un des «meilleurs» canaux de marketing pour faire la promotion des formations dispensées et booster les inscriptions. Pour les porteurs de projets de création d’entreprises et ou de start-up, ce sera le «bon» endroit pour trouver des partenaires, ainsi que des financements. Ce Salon, organisé sous le haut patronage du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, constitue également un événement majeur qui jouit, depuis plus d’une décennie, d’une «grande» notoriété. Il regroupe chaque année de grandes entreprises nationales, multinationales, institutions et autres organismes de formation, et se veut un carrefour de rencontres entre les entreprises et les administrations en quête de compétences et de nouvelles recrues, d’un côté, et les universitaires à la recherche d’un emploi, et, de l’autre, une information pour créer leur entreprise, une formation ou même un stage. Outre des conférences, ce Salon sera marqué par la tenue de conférences, de tables rondes et autres ateliers proposant du coaching, des rédactions de CV, ainsi que des simulations d’entretiens.

