Pétrole : Le panier de l’Opep à 66,07 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a débuté la semaine à 66,07dollars, selon les données de l'Organisation publiées hier sur son site web. L'ORB avait terminé la semaine écoulée à 67,02 dollars, selon la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Lundi, les prix de l'or noir avaient terminé en nette baisse. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a reculé de 78 cents, ou 1,2%, pour finir à 64,20 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour février a cédé 96 cents, ou 1,6% à 58,08 dollars. Le pétrole avait déjà baissé la semaine dernière de 5,3% pour le Brent et de 6,4% pour le WTI, après cinq semaines consécutives de hausse. Les prix ont été affectés la semaine dernière par une phase d'escalade puis de détente entre les Etats-Unis et l'Iran. Dans ce contexte, l'Opep et ses alliés continuent les efforts pour équilibrer le marché sachant que la réduction globale de la production de l'Opep + a été portée à 1,7 millions de barils/jour. Cet ajustement est entré en vigueur le début de mois en cours et s'achèvera le 31 mars prochain. Mais avant son achèvement, le Comité ministériel de suivi de l’accord Opep-Non opep (JMMC) tiendra sa 18e réunion en début mars à Vienne.