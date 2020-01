Oran : 11e salon international du tourisme et des voyages

La 11e édition du salon international du tourisme, des voyages et transports (SIAHA) et le salon international des équipements et services d’hôtels et de restauration se tiendront du 26 au 29 février prochain au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran a-t-on appris mardi des organisateurs. Le thème du salon «SIAHA 2020» sera «Oran nouveau pôle d’investissement touristique et hôtelier «, a indiqué le directeur de la société «Astra com», Noureddine Daoudi, qui a signalé que cette édition se tiendra sous le slogan «Développement-durabilité».

La 11e édition qui réservera des stands exclusivement au tourisme, voyages et transports, mettra en valeur les atouts et potentialités de l’Oranie et ses villes. Un stand permettra aux professionnels du secteur de faire découvrir leurs produits à d’autres et au large public en leur proposant des offres pour des destinations durant les vacances de printemps et d’été prochains, ainsi des promotions sur la billetterie des compagnies de transport aérien, a indiqué M. Daoudi. Par ailleurs, un stand de tourisme sanitaire sera ouvert pour les cliniques sanitaires, les hôpitaux et les agences de voyages spécialisées, a-t-il fait savoir, soulignant que ce salon placé sous le haut patronage du ministère du Tourisme et de l'artisanat constitue une valeur ajoutée pour Oran qui abritera la 19e édition des Jeux Méditerranéens 2021 à la faveur de projets hôteliers en réalisation permanente.