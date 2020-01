Salon de l’artisanat de la femme rurale des régions frontalières : des métiers à valoriser

Plus d’une vingtaine d’artisanes ont pris part au Salon de l’artisanat traditionnel de la femme rurale des régions frontalières de la wilaya d’El-Oued, organisé à la salle omnisports de la commune de Taleb-Larbi.

Cette manifestation de trois jours av enregistré la participation d’artisanes des communes de la bande frontalière, à savoir Taleb-Larbi, Ben-Guecha et Douar El-Ma, dans le cadre d’un programme d’activités de la Chambre de l’Artisanat et des Métiers (CAM) d’El-Oued visant la valorisation du potentiel de la femme rurale, a indiqué à l’APS le directeur de la CAM, Bachir Tahraoui. Les produits exposés représentent des articles de broderie, de couture et de tissage traditionnels tels que le burnous, la kachabia et les tapis,réalisés soit manuellement soit à l’aide d’équipements traditionnels (métiers à tisser), mais aussi des plats populaires de la région, très répandus chez les populations nomades et rurales, qui constituent la majeure partie des habitants de la bande frontalière sur le territoire de la wilaya d’El-Oued.

La CAM a arrêté, dans ce cadre, un programme visant l’accompagnement des artisanes de la bande frontalière, à travers des facilitations et stimulants leur permettant d’accéder au monde de la production et de contribuer à l’économie locale, a souligné M.Tahraoui.

Parmi les initiatives entreprises, l’octroi à une cinquantaine d’artisanes de titres de qualification et à une trentaine d’autres des crédits de soutien pour l’acquisition de matières premières nécessaires à leurs projets, et ce en coordination avec l’Agence nationale du micro-crédit (Angem). Pour le directeur de la CAM d’El-Oued, cette stratégie vise la préservation et la pérennité de ces métiers, sachant que l’Artisanat traditionnel représente, en plus d’être une facette du legs socioculturel, un moyen d’encourager l’émergence de familles productrices et un apport à l’impulsion du tourisme dans la région.