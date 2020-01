Dans une école privée à Tizi Ouzou : 56 personnes victimes d’une intoxication alimentaire

Quelque 56 personnes ont été victimes d’uneintoxication alimentaire dimanche, après avoir pris part à un repas, dansune école privée de la ville de Tizi-Ouzou, a-t-on appris lundi de ladirection locale de la santé et de la population (DSP).

Selon le chef de service prévention à la DSP, Dr. Idir Oulamara, lesvictimes notamment des étudiants et d'autres invités, de l'Ecole supérieureinternationale de commerce et de gestion (ESIG), qui avaient pris part à unrepas servi à l'occasion de Yennayer. Ils souffraient de douleursabdominales, maux de tête, vomissements et diarrhée, a-t-il indiqué. Les personnes intoxiquées ont été prises en charge dans différentsétablissements de santé, dont 32 au CHU Nedir Mohamed, 18 au niveau del'hôpital privé chahid Mahmoudi et le reste dans différentes polycliniques,a ajouté Dr. Oulamara qui a précisé qu'aucun cas d'hospitalisation n'a étéretenu et que tous les malades sont rentrés chez eux.

Les équipes de la Direction locale du commerce et de la DSP qui se sontdéplacés sur place ont trouvé que les tenues du personnel de cuisine sontconformes et les certificats médicaux des cuisiniers disponibles, a-t-ilprécisé.

Le repas témoin, un couscous au poulet, a été récupéré par les servicesconcernés, et il est en cours d'analyse pour déterminer les causes de cetteintoxication, dont on soupçonne le poulet qui serait avarié, a souligné Dr. Oulamara.