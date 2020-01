Séchage des fruits et fabrication du vinaigre de pomme à Batna : Un savoir-faire remis au goût du jour

L’expérience de séchage des fruits et légumes et la fabrication du vinaigre de pomme naturel à Oued Taga (wilaya de Batna) a particulièrement intéressé les visiteurs de l’exposition «Yennayer 2970» qui se tient à la salle Assihar de la capitale des Aurès jusqu’au 16 janvier, a-t-on constaté lundi.

Le stand de l’entreprise Adhfou («pomme» en chaoui) a attiré une foule de visiteurs, essentiellement des femmes qui ont manifesté leur intérêt pour les produits agricoles séchés proposés par l’entreprise, le vinaigre de pomme 100 % naturel et les fines tranches de pommes séchées.

Approchées par l’APS au second jour de cette exposition organisée par la Chambre de l’artisanat et des métiers, à l’occasion de Yennayer, les visiteuses du stand ont souligné le caractère «sain» de ces denrées produites à base de fruits et de légumes du pays, sans aucun additif chimique.

Selon Abdallah Brinisse, propriétaire de cette entreprise, son expérience pilote dans cette wilaya dure depuis 8 années et son vinaigre de pomme est enregistré sous le label Adhfou à l’Institut national de protection de la propriété industrielle, précisant que ses pommes séchées rencontrent un franc succès y compris à l’extérieur de la wilaya.

Un succès, ajoute-t-il, qui lui a permis d’étendre son activité au séchage de la tomate et des abricots ainsi que la production du concentré de jus de pomme. Ingénieur en hydraulique de formation,

M. Brinisse a relevé que pareilles manifestations lui permettent de promouvoir ses produits et assuré que l’idée de lancer son entreprise lui est venue en voyant les grandes quantités de pomme produites dans la région et la perte d’une partie de cette production.

Ouverte dimanche dernier, l’exposition «Yennayer 2970» de Batna regroupe environ 80 artisans venus de 16 wilayas du pays dont Jijel, Tlemcen, Ghardaïa, Bordj Bou-Arreridj et Constantine ainsi que des entreprises, des agences de voyage, des artistes et les organismes d’aide à l’emploi.