Exposition du livre amazigh : À Tissemsilt affluence remarquable

Une exposition du livre amazigh ouverte lundi dans le cadre de la semaine du patrimoine culturel amazigh à la bibliothèque principale de lecture publique «Dr. Yahia-Bouaziz» de Tissemsilt enregistre une affluence du public remarquable .

Les visiteurs de cette exposition, en particulier des lycéens, des étudiants, des enseignants du centre universitaire de Tissemsilt et des chercheurs intéressés par le patrimoine culturel amazigh, ont affiché un certain intérêt pour une collection de livres qui met la lumière sur toute l'histoire amazighe de l'Algérie.

Le chercheur en littérature comparée et écrivain, Abdelkader Khaled, a valorisé l'organisation de cette manifestation qui oeuvre, a-t-il dit, à consacrer l'identité et à transmettre la culture amazighe aux nouvelles générations, en plus d'offrir au public l'occasion de lire des livres qui traitent du patrimoine et de l'histoire des Amazighs en Algérie.

Pour le chercheur de lecture chez l’enfant, Ghoulam Boudjenane, a déclaré que la présence remarquable du public lors de la première journée de cette manifestation traduit une prise de conscience à participer à la relance et à la préservation des coutumes et traditions liées à l'identité et à la culture nationale.

Le programme de la semaine du patrimoine culturel amazigh, manifestation organisée à l'initiative de la bibliothèque principale de lecture publique à l'occasion de la célébration du nouvel An amazigh «Yennayer», comporte des expositions, la présentation de plats populaires préparés pour célébrer le nouvel An berbère, des produits d'artisanat mettant en exergue le patrimoine matériel de la région, en plus d'ateliers de dessin, de lecture et de conte, une soirée musicale kabyle et des lectures poétiques dans le genre melhoun.