2e Festival national du film universitaire à Oran : 10 œuvres pour 3 grands prix

L'Université des sciences et de la technologie d'Oran «Mohamed -Boudiaf» (USTO-MB) accueille aujourd’hui la deuxième édition du Festival national du film universitaire, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs. La promotion des jeunes talents constitue l'objectif essentiel de cette manifestation culturelle, prévue trois jours durant, à l'auditorium de l'USTO-MB, à l'initiative du club universitaire «Art'USTO» soutenu par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), a précisé à l'APS le commissaire du festival, Nadir Graïdi. Dix courts-métrages seront projetés et évalués par un jury composé de cinéastes, comédiens et critiques à l'instar de Mourad Khan, Djamel M'hamdi, Malika Youcef et Ilyès Boukhemoucha. Les dix œuvres sont en lice pour trois grands prix, le meilleur film complet, le meilleur scénario et la meilleure réalisation, a indiqué le commissaire de l'événement, signalant que les concurrents ont été retenus parmi une cinquantaine de candidats. Le jury ayant procédé à la sélection des courts-métrages en compétition était, quant à lui, composé des réalisateurs Rachid Nekaa et Mohamed Djebli, ainsi que des comédiens Sofiane Daoudi et Samir Zemmouri qui est également scénariste. Les organisateurs prévoient en outre d'honorer plusieurs comédiens à l'image du trio «Bila houdoud» (Mustapha, Hazim et Hamid), de Fadéla Hachemaoui et d'Abdelkader Djeriou.