Lutte contre le terrorisme : La France et le G5 Sahel décident de renforcer leur coopération militaire

La France et les pays du G5 Sahel (Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso, Mali), réunis lundi en sommet à Pau, dans le sud-ouest de la France, ont décidé de renforcer leur coopération militaire, face à la recrudescence des attaques terroristes , selon une déclaration commune. Les présidents du G5 Sahel, réunis à l'initiative d'Emmanuel Macron, ont par ailleurs «exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel».

La France, qui a perdu 41 hommes au Sahel depuis sa première intervention en 2013, avait insisté pour obtenir une «clarification» des pays de la région après des accusations d'ingérence et de visées néocolonialistes. Alors que les Etats-Unis envisagent un désengagement de leurs troupes au Sahel, les pays du G5 Sahel ont aussi «exprimé leur reconnaissance à l'égard de l'appui crucial apporté par les Etats-Unis et ont exprimé le souhait de sa continuité».

Les ressources que le Pentagone consacre à l'Afrique ou au Moyen-Orient «pourraient être réduites et ensuite redirigées, soit pour améliorer la préparation de nos forces aux Etats-Unis soit vers le Pacifique», a déclaré le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, à son arrivée à Bruxelles pour une réunion du Comité militaire de l'Otan mardi et mercredi. L'armée américaine déploie par rotations en Afrique quelque 7.000 soldats des forces spéciales qui mènent des opérations conjointes avec les armées nationales contre les terroristes, notamment en Somalie.

Le président français et ses homologues africains ont par ailleurs convenu de mettre en place pour coordonner leur action dans «un nouveau cadre un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel» baptisé «Coalition pour le Sahel», rassemblant le G5 Sahel, la force Barkhane et les pays partenaires. Ils ont en particulier décidé de «concentrer immédiatement leurs efforts militaires dans la zone des trois frontières» (Mali, Burkina, Niger) «sous le commandement conjoint de la Force Barkhane et de la Force conjointe du G5 Sahel», où se sont concentrées les attaques ces derniers mois, en ciblant en priorité le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech), dans le grand Sahara. Le futur groupement de forces spéciales européennes, baptisé Takuba s'intègrera dans ce commandement conjoint.

Un nouveau sommet associant les Etats du G5 Sahel et la France se tiendra en juin 2020 à Nouakchott, conclut la déclaration.