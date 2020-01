Sahara occidental : Bouchraya Hamoudi Beyoun nommé Premier ministre

Le président de la République sahraouie, M. Brahim Ghali, a nommé lundi dernier, le membre du secrétariat national du Front Polisario, M. Bouchraya Hamoudi Beyoun, Premier ministre succédant ainsi à M. Mohamed El-Ouali Akeik, selon un communiqué de la présidence sahraouie. Dans un communiqué publié par la République arabe sahraouie démocratique, selon l'agence de presse sahraouie SPS, «Bahim Ghali, président de la République, a reçu, le lundi 13 janvier 2020, au siège de la présidence de la République, le membre du Secrétariat national du Front Polisario, Mohamed El-Ouali Akeik, qui l'a remercié de ses efforts et son dévouement à l'exercice de ses fonctions pendant son mandat de Premier ministre de la République arabe sahraouie démocratique.

Il a mis fin à ses fonctions conformément au texte de l'article 53 de la RASD». Selon le même texte constitutionnel, ajoute SPS, «le président Ghali a reçu le même jour le membre du secrétariat national du Front et ministre de l'éducation, Bouchraya Hamoudi Beyoun et l'a nommé Premier ministre et l'a chargé de former son équipe gouvernementale conformément à l'article 64 de la Constitution». Bouchraya Hamoudi Beyoun, nommé par le président Ghali au poste de Premier ministre et chargé de former le gouvernement, a assumé plusieurs responsabilités et occupé plusieurs postes, notamment auprès du gouvernorat de Smara, ministre de l'Education, ambassadeur en Algérie et représentant du Front Polisario en Espagne.