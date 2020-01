Basketball, Préqualifications à l’AfroBasket 2021 (Gr A) : La FABB dévoile le programme du tournoi d’Alger

La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) affrontera son homologue capverdien les 15 et 16 janvier, pour le compte du tournoi de pré-qualifications pour l'AfroBasket 2021 (groupe A), prévu à Staouéli (Alger), a indiqué lundi dernier la Fédération algérienne de la discipline. La première confrontation se déroulera mercredi (17h00) à la salle de Staouéli, de même que la deuxième rencontre qui se tiendra le lendemain à la même heure. Le cinq algérien conduit par l'entraîneur en chef Bilal Faïd a effectué un stage précompétitif du 7 au 12 à Istanbul (Turquie), ponctué par deux matchs amicaux face aux espoirs des clubs turcs de Fenerbahçe et d'Andalu Efes SK. En hibernation depuis juillet 2019 et une participation à la 1re édition de la Coupe d'Afrique des nations de basket-ball des joueurs locaux (AfroCan-2019) disputée à Bamako (Mali), la sélection avait entamé sa préparation en décembre dernier avec un stage à Alger. Sept zones prendront part aux pré-qualifications de l'AfroBasket-2021 dans cinq groupes (A, B, C, D, E) prévues ce mois de janvier à travers le continent. Les cinq vainqueurs se qualifieront pour l’étape suivante du processus de qualification.

Groupe A :

Mercredi 15 janvier :

Salle de Staouéli : Algérie - Cap Vert (17h)

Jeudi 16 janvier :

Salle de Staouéli : Cap Vert - Algérie (17h)