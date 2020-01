Blida : Les risques d’inondations en étude

Une Journée d’études sur les «Risques d’inondations dans les zones urbaines dans un contexte de changement climatique» sera organisée, demain à Blida, à l’initiative de l’Ecole nationale supérieure d’hydraulique (ENSH), en collaboration avec l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), a-t-on appris, hier, auprès de l’ENSH. Selon un communiqué rendu public par cette structure, cet événement scientifique et technique regroupera des chercheurs et experts professionnels de différents secteurs (dont la Protection civile et des représentants d’organismes locaux), concernés par la problématique. L’opportunité donnera lieu, selon le même document, à l’animation de communications sur des thèmes liés notamment à la typologie des inondations, l’évaluation du risque d'inondation, la prévention et outils de zonage des inondations, et les aspects institutionnels, réglementaires et gestion des secours, au niveau des zones à haute densité démographique, entre autres. Le même communiqué signale, également, la participation du ministère des Ressources en eau à cette manifestation, à travers une communication de son représentant sur la «Stratégie nationale de lutte contre les inondations, à l’horizon 2030», au moment où la Direction générale de la Protection civile compte, aussi, exposer sa stratégie de prévention des catastrophes naturelles en zones urbaines, est-il indiqué de même source.