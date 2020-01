Campagne de sensibilisation à Béchar

A l’instar des autres régions du pays et notamment en cette période de froid glacial que traverse la région de Béchar, une campagne d’information et de sensibilisation a été menée par les services de la Protection civile, à titre de prévention contre les risques d’émanation du monoxyde de carbone.

Essentiellement axée sur les recommandations inhérentes à l’utilisation des appareils de chauffage et de chauffe-eau, dont l’usage aura indubitablement augmenté en raison de cette période d’hiver rigoureux et les précautions à prendre en toute circonstance, dont l’aération indispensable dans les salles de bain et l’installation d’une tuyauterie galvanisée, cette campagne entreprise au niveau des mosquées et des établissements scolaires n’aura pas manqué de mettre en exergue les pratiques de soins de premières urgences, en cas d’incommodation au monoxyde de carbone.

Pour rappel, 15 personnes victimes du monoxyde de carbone, en 2018, ont pu être sauvées grâce à l’intervention imminente de la protection civile et 5 autres en 2019, sans qu’aucune perte humaine soit enregistrée. Dans tous ces cas, c’est notamment le non-respect des normes d’installation et d’utilisation de ces appareils, devenus des « tueurs silencieux», qui est à l’origine de tragédies, venant s’ajouter aux autres drames, le plus souvent fatals. Enfin, une formation en la matière, d’une durée de 21 jours, au profit des citoyens, est prévue par ces services conformément à un programme préétabli.

Ramdane Bezza