Nouvelles wilayas de Timimoune et de Bordj Badji Mokhtar : Préparer le budget

Une commission mixte de wilaya et six cellules composées de représentants des instances exécutives chargés du suivi du dossier inhérent à la création des wilayas de Timimoune et de Bordj Badji Mokhtar ont été installées hier à Adrar lors d’une rencontre de coordination présidée par les autorités de la wilaya d’Adrar. La démarche s’inscrit dans le cadre des dispositions préparatoires pour la mise en œuvre des décisions des hautes autorités du pays relatives à la promotion des circonscriptions administratives du Sud en wilayas dotées des pleines prérogatives, a affirmé le wali d’Adrar, Hamou Bakkouche, en ouverture des travaux de la rencontre de coordination. La rencontre est consacrée à l’examen des dispositions susceptibles de mobiliser les moyens disponibles pour la mise en œuvre des mesures liées aux structures d’accueil et le budget à dégager à cette opération, ainsi que les mesures pratiques et techniques à arrêter en ce sens, a précisé le wali.

Les services de la wilaya ont procédé à la mise en place de commissions de wilaya coiffant six cellules, chacune chargée d’un dossier, en application de l’instruction du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Ces nouvelles instances devront entamer leurs missions en procédant à la collecte des données liées au recensement des structures et besoins en ressources humaines, en sus de l’estimation des besoins financiers, l’identification des contraintes et insuffisances, mais aussi en proposant des suggestions et mesures à soulever à la commission interministérielle chargée du suivi de l'opération, a fait savoir le même responsable.