La classe politique réagit : Une nouvelle avancée de l’État de droit

La classe politique a salué, hier, la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative au projet de loi criminalisant les discours de haine, de régionalisme et de racisme.

Le président du MSP, Abderrazak Makri, déclaré à cet égard que «notre mouvement politique a toujours affiché son rejet de toute forme de discours haineux quelle que soit son origine. Le discours de haine, qui est multiple, doit être rejeté avec force.» De son côté, le chargé de communication et membre du bureau politique du FLN, Mohamed Amari, a indiqué que cette décision est une garantie forte pour endiguer toute forme de discours appelant à la haine et poussant à la fitna. «Malheureusement, nous avons pu constater, ces dernières semaines, des discours intolérables portant atteinte à la cohésion et à l’unité nationales. Certains confondent liberté d’expression et médisance», a-t-il regretté, ajoutant que ce «projet de loi protégera les constantes nationales et les valeurs partagées par les Algériens, telles que l’arabité, l’amazighité et l’islamité».

Il affirmé, en outre, que l’instauration de l’État de droit passe par le respect du droit, donc des lois de la République.

Pour sa part, le président du groupe parlementaire du RND, Mohamed Guidji, a fait savoir que son parti rejette la culture de la haine. «Le RND salue la décision du président de la République qui coupe l’herbe sous le pieds des apprentis sorciers qui distillent des discours semant la discorde et la division entre enfants du même pays», a-t-il mis en évidence, avant de soutenir que ce projet intervient à un moment opportun.

Sami Kaïdi